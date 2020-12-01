أحمد الفيشاوي مهاجما محمد رمضان : مطرب أي كلام !

نفى الفنان المصري أحمد الفيشاوي، وجود أي خلاف شخصي بينه وبين زميله محمد رمضان، قائلاً: "ما فيش خلاف بينا وهو شخص محترم وناجح بس شايف أنه مغني راب أي كلام وبقوله ده في أغنيتي".

وأكد الفيشاوي خلال حوار له مع برنامج ET بالعربي، أن من حقه كمطرب راب قديم أن يقيّم أداء رمضان وأغانيه، مشيراً إلى أن رمضان استفزه كمغني راب، وكان هذا السبب الذي دفعه لاتخاذ خطوة الرد عليه كمواطن مصري ومغني راب قديم. وهذا من خلال أغنية جديدة يطرحها وتحمل عنوان “نمبر 2”.

أما عن خلافاتهما الشخصية، فأكد أنه "لا توجد خلافات شخصية معه. ولكن اتجاهه لطرح تلك الأغنية التي يرد عليه فيها بسبب استفزاز الأخير له غنائيا". وفق "الامارات نيوز".

وقال الفيشاوي خلال حوار له مع برنامج ET بالعربي، إن رمضان "مطرب أي كلام".