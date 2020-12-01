شكرا لبحثكم عن خبر وفاة أقرب المقربين من الأمير محمد بن سلمان والمملكة تعيش يوماً حزيناً! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فجع الموت الأمير السعودي المقرب من ولي العهد عبد الرحمن بن مساعد، وذلك بوفاة امرأة كانت في مقام والدته قامت بالاهتمام به ورعايته مع أخيه منذ الولادة، حسب قوله. عبد الرحمن بن مساعد وفي تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” رصدته (وطن) قال ما نصه: “إنا لله وإنا إليه راجعون قدّر الله وماشاء فعل توفيت امرأة فاضلة كانت بمقام والدة لي”. وأوضح أن هذه المرأة “رعتنا واهتمت بنا أنا وأخي عبدالله منذ ولادتنا وكانت صاحبة فضل علينا” واختتم تغريدته بالدعاء لها:”اللهم ارحم أمتك صبحية الطحان وأسكنها فسيح جناتك وألهمنا الصبر”. ويشار إلى أن الأمير عبدالرحمن بن مساعد من الأمراء المقربين من ولي العهد محمد بن سلمان، وهو من يقود حملة مقاطعة المنتجات التركية في المملكة وروج لها على نطاق واسع.

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