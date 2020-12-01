تراند اليوم : شاهد/ إعلامية تطلب الزواج من الفنان عبد الله بالخير على الهواء

دبي/ الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو، ظهرت فيه الإعلامية علياء الشمري والفنان عبدالله بالخير خلال خلقة من برنامج "أصداء العالم" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا على شاشة mbc.

وفي معرض الحوار، سألت الشمري الفنان: "هل تتزوجني؟"، وبدا أن الأخير فوجئ تماماً وسأل: "نحن على الهواء؟"، ومازحه الآغا بالقول: "جرأة منك أن تطلبي منه الزواج على الهواء. سبحان من جمع رأسين بالحلال" وتابع: "مبروك".

وقد نشر الآغا الفيديو عبر حسابه على "إنستغرام" وعلق: "عرضت عليه الزواج بعدين غيرت رأيها". وأضاف: "البنت عم تمزح والناس صدقت". وحقق أكثر من 99 ألف إعجاب.

يشار إلى أن الشمري هي إعلامية عراقية مقيمة في الإمارات، وقد قدمت عدداً من البرامج على شاشة "سما دبي".

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