تراند اليوم : نتائج الثانوية العامة 2018 __ نتائج التوجيهي 2018 الانجاز __ موقع وزارة التربية والتعليم غزة نتائج الثانوية العامة 2018

رابط الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة موقع وزارة التربية والتعليم العالي نتائج الثانوية العامة 2018 الآن بالاسم ورقم الجلوس فلسطين، الأستعلام عن الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس الضفة وغزة حصريا، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين صباح اليوم الإثنين عن الموعد النهائي للإعلان عن نتائج الثانوية العامة في فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة، جاء ذالك في مؤتمر صحفي للوزارة صباح اليوم.

كما وذكر وزير التربية والتعليم في فلسطين صبري صيدم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم صباحاً، أن الوزارة أتم كافة الاجرائات اللازمة للإعلان عن النتائج، وأن الوزارة باشرت في تصحيح أوراق الامتحانات منذ الوهله الاولي من إنتهاء الطلاب من تقديم الاختبارات.

رابط الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة موقع وزارة التربية والتعليم العالي

أكدر الأستاذ صبري صيدم وزير التربية والتعليم في فلسطين، أن الوزارة تعمل علي قدم وساق في الأونة الاخيرة من أجل الانتهاء من التصحيح في الوقت المحدد لها، وأنها حريصة كل الحرص على أتباع منهج الدقة في التصحيح حتي لا يتم ظلم أحد الطلبه، ولفت صيدم الي ان الوزارة انتهت بالفعل من كافة إجرائات التصحيح، وتم رفع الدرجات الي الكنترول الخاص بالوزارة، وفي الايام القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في شقي الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة، للدخول الي موقع وزارة التربية والتعليم العالي اضغط هنــــا.

موقع وزارة التربية والتعليم غزة نتائج الثانوية العامة 2018

أن موقع وزارة التربية والتعليم هو الموقع الوحيد الذي سيقوم بنشر نتائج الثانوية العامة، وهو الذي يقدم للطلاب إمكانية الحصول علي نتائجهم إلكترونياً، بالاضافة الي انه يقد العديد من الخدمات الأخرى والتي تساهم في تسهيل الإستعلام عن أي من المشكلات والتطورات علي الساحة التعليمية، وفي هذا الإطار يسرنا أن نضع بين أيديكم رابط موقع وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين ضفة، وغزة، حتي تحصلون علي النتائج فور الاعلان عنها من قبل الوزارة، رابط موقع وزارة التربية والتعليم العالي فلسطين، إضغط هنا.

نتائج الثانوية العامة 2018 الآن بالاسم ورقم الجلوس فلسطين

ومع إقتراب موع الاعلان عن نتائج الثانوية العامة لهذا العام 2018، ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات، وأولياء أمورهم النتائج علي شغف، ويبحث الكثير منهم علي النتائج عبر الانتر نت، ولكن نود أن نحيطكم علماً بأن كافة المواقع التي تعلن عن النتائج هي مجرد مواقع وهمية، ويجب إنتظار الموقع الرسمي للوزارة فقط، حيث أنه الموقع الوحيد الذي سيقوم بنشر النتائج بالاسم ورقم الجلوس، ويمكنكم الدخول الي موقع وزارة التربية والتعليم في فلسطين من خلال الرابط التالي، كما ونتمنى لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

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