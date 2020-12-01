تراند اليوم : وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة 2018 .. نتيجة الثانوية العامة 2018 فلسطين نتائج التوجيهي 2018 الانجاز بالاسم

الأن نتائج الثانوية العامة 2018 فلسطين " التوجيهي "من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ،ويبحث أهالي وعائلات 76811 طالبا وطالبة في فلسطين عن نتائج التوجيهي 2018 "الانجاز" في حالة من الترقب والقلق، وحسب لجنة الامتحانات العامة، في وزارة التربية والتعليم العالي، سيتاح الحصول على نتيجة الثانوية العامة " نتائج التوجيهي فلسطين " 2018 من خلال الأسم ورقم الجلوس ، علماً بأن 42% من الطلبة هم من المحافظات الجنوبية في قطاع غزة ونحو 48% في المحافظات الشمالية في الضفة الغربية.

والملاحظ لأعداد الطلاب الذين سعلن أسماءهم ضمن نتائج الثانوية العامة 2018، فم يعتبرون أكثر من أعداد المتقدمين عن العام الماضي بنسبة (6.6%)،ويتوزعون على النحو الآتي51447 طالبا/ة في الفرع الأدبي، و18937 طالبا/ة في الفرع العلمي، و3279 طالبا/ة في فرع الريادة والأعمال، و40 طالبا/ة في فرع التكنولوجيا الذي يعقد لأول مرة بدءا بمديرية القدس، بينما يتقدم للامتحان 3108 طلاب في الفروع المهنية المختلفة (الزراعي، والصناعي، والفندقي، والاقتصاد المنزلي والتطبيقي).

وبعث وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، برسالة طمأنة للطلبة وذويهم عبر ما خلص إليه امتحان "الإنجاز" في دوراته السابقة من تحقيق أفضل النتائج وأعدلها بما يعزز تكافؤ الفرص، داعيا كافة الشركاء والمؤسسات إلى تضافر الجهود وحشد الإمكانات وتجميع الطاقات لإنجاح هذا الامتحان باعتباره أداة وطنية فاعلة وموثوقة.

ووجه صيدم التحية للرئيس محمود عباس، راعي مسيرة التعليم في فلسطين، ولرئيس الوزراء رامي الحمد الله، الداعم والمتابع لكل محطات التطوير، وللجنة إصلاح التعليم، والمعلمين والإداريين والفنيين المشاركين في كل تفاصيل ومراحل إنجاز امتحان الثانوية العامة، مثمنا دور القوى الشرطية والأمنية المساندة لإنجاز هذا الامتحان.

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