تراند اليوم : بدء انتشال فتية الكهف

تايلند / الخليج 365

أعلن في تايلاند اليوم الأحد، أن فريقا من الغواصين شرع في انتشال أعضاء فريق كرة القدم المدرسي ومدربهم العالقين في كهف جبلي غمرت منافذه مياه الأمطار قبل أكثر من 10 أيام.

وقال قائد فريق الإنقاذ نارونغساك أوسوتاناكورن للصحفيين، إن رجال الطوارئ بدؤوا مهمة الإنقاذ في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش)، موضحا أن الأمر قد يستغرق ساعات قبل خروج الصبي الأول من الكهف.

وأشار إلى أن الأطباء المتواجدين في الكهف عند الأطفال، أكدوا أنهم أقوياء جسديا ومعنويا بما فيه الكفاية للعودة إلى بيوتهم.

واختفى لاعبو فريق كرة القدم الـ12 ومدربهم في كهف لأكثر من 10 أيام قبل أن تتمكن القوات البحرية التايلاندية من العثور عليهم، ولا يزالون محاصرين حتى اليوم، إذ يتعذر سحبهم إلى الأعلى بسبب المياه التي تغمر محيط مكان قبوعهم.

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وعلى مدار الساعة يعمل عدد كبير من قوات الجيش والمدنيين للحفاظ على سلامة الأطفال وسط توقعات بهطول الأمطار الموسمية، ما يزيد من احتمال حصول فيضانات في المنطقة.