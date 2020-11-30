تراند اليوم : بالصور.. العثور على لبناني قذفه انفجار بيروت في البحر وبقي فيه 30 ساعة

بيروت - الخليج 365

تمكنت فرق الإنقاذ اللبنانية من العثور على شاب قذفه الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت إلى البحر، بعد أكثر من 30 ساعة من وقوعه.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإنه رغم الانفجار الكبير إلا أن الشاب الذي يدعى أمين الزاهد عثر عليه في البحر ما زال على قيد الحياة لكنه مصاب بجراح خطيرة، حيث تم تحويله لأحد المشافي من أجل تلقي العلاج.

وقذف الانفجار الذي وقع في منطقة مرفأ بيروت عشرات من كانوا في محيط المنطقة السياحية إلى البحر، فيما غرق آخرون ممكن كانوا على متن المراكب التي كانت في عرض البحر، والتي تأثرت بشكل كبير من الانفجار.

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وأشار ناشطون إلى أن بعض المتواجدين قرب مكان الانفجار قذفهم عصفه نحو البحر، إضافة إلى أولئك الذين كانوا في المراكب لحظة وقوع الانفجار، مما دفع العشرات من أقارب المفقودين إلى التجمع عند الطوق المحيط بميناء بيروت لمحاولة الحصول على معلومات عن ذويهم.

وتتواصل جهود الطواقم الطبية اللبنانية في انتشال جثامين الضحايا أو المصابين من تحت الأنقاض حيث ارتفع العدد الى 135 وفاة وعدد المصابين 5 آلاف مصاب، فيما تشير إحصائيات غير رسمية إلى أن مئات من المفقودين ما زال ذووهم يبذلون جهوداً حثيثة من أجل محاولة معرفة مصيرهم.

وقال محافظ بيروت مروان عبّود، إن "إجمالي الخسائر الناجمة عن الانفجار قد تصل إلى 15 مليار دولار".





