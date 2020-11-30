تراند اليوم : تنسيق كلية تجارة 2019 أدبى

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كليات التجارة المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2019 2020
الجامعات التي يوجد بها كلية التجارة
تتواجد كلية التجارة فى جامعة القاهرة
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كلية التجارة فى جامعة عين شمس
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كلية التجارة فى جامعة الزقازيق
كلية التجارة فى جامعة طنطا
كلية التجارة فى جامعة قناة السويس
كلية التجارة فى جامعة الإسكندرية
كلية التجارة فى جامعة الفيوم
كلية التجارة فى جامعة بني سويف
كلية التجارة فى جامعة السادات فرع المنوفية
كلية التجارة فى جامعة سوهاج
كلية التجارة فى جامعة أسيوط
كلية التجارة فى جامعة دمياط
كلية التجارة فى جامعة حلوان
كلية التجارة فى جامعة وبنها
كلية التجارة فى جامعة دمنهور
كلية التجارة فى جامعة بورسعيد
كلية التجارة فى جامعة كفر الشيخ
كلية التجارة فى جامعة الوادي الجديد
كلية التجارة فى جامعة جامعة أسوان
التنسيق المتوقع لكليات التجارة للمرحلة الثالثة بجميع الجامعات
تجاره المنصوره 364
تجاره جامعة دمياط 358
تجاره الزقازيق 354
تجاره القاهره 353.5
تجارة قنا ج جنوب الوادي 353.5
تجاره الاسكندريه 353
تجاره عين شمس 349.5
تجاره كفر الشيخ 348
كلية تجارة ج أسوان 347.5
تجاره دمنهور 344.5
تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس 343.5
تجاره طنطا 340.5
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان 339.5
تجاره بور سعيد 339
تجاره بنها 337
تجاره بنى سويف 335
تجاره شبين الكوم ج المنوفية 332
تجاره جامعة السويس 328.5
تجارة جامعة السادات 328
تجاره انتساب موجه المنصوره 328
تجاره انتساب موجه الاسكندريه 328
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط 323.5
تجاره انتساب موجه الزقازيق 323
تجاره اسيوط 322.5
تجاره انتساب موجه دمنهور 318.5
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب 318
تجاره انتساب موجه قاهره 316.5
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ 316
تجاره انتساب موجه عين شمس 315
تجاره انتساب موجه طنطا 311.5
تجاره سوهاج 306.5
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد 306
تجاره انتساب م. بنها 305.5
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس 305
تجاره انتساب موجه حلوان 304.5
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية 301.5
تجاره انتساب موجة جامعة السويس 298.5
تجارة انتساب موجة جامعة السادات 297.5
تجارة انتساب موجه اسوان 297.5
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي 297
تجاره انتساب موجه بنى سويف 293.5
تجاره انتساب موجه اسيوط 290
تجاره انتساب موجه سوهاج 280.5
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 218.2
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 205
عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 205
العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 205
الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 205
العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 205
تجاره القاهره 349.
تجاره عين شمس 348.
تجاره المنصوره 336.5.
اداب الاسكندريه 335.5.
رياض اطفال بورسعيد 334.5.
تجاره جامعة دمياط 334.5.
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان 334.5.
تجاره الاسكندريه 334.
تجاره المنصوره 360.
تجارة قنا ج جنوب الوادي 354.
تجاره الاسكندريه 354.
تجاره جامعة دمياط 353.5.
تجاره الزقازيق 352.5.
كلية تجارة ج أسوان 348.
تجاره كفر الشيخ 345.
تجاره دمنهور 344.
تجاره القاهره 340.5