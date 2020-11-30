تراند اليوم : تنسيق المرحلة الثالثة 2019 علمي علوم بالدرجات

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وايضا اعلنت نتيجة الدبلومات الفنية للعام 2016\2019 ويبحث طلابها عن معادلة الدبلومات لدخول الكليات المتاحة مثل الهندسة للدبلوم الصناعى والتجارة للدبلوم التجارى والزراعة للدبلوم الزراعى .

وقد انتهى طلبة الدبلومات الفنية هذا العام من آداء الامتحانات فى جميع المواد، حيث أدى الامتحان 600 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية فى كافة المحافظات، ومع ارتفاع نسب النجاح هذا العام عن العام الماضى يسعى طلاب الدبلومات إلى حجز أماكنهم فى الكليات المسموح بها بالنسبة لهم

الحد الأدنى من الحاصلين على الدبلومات الفنيه نظام 3 سنوات هو 75 %

الحد الأدنى من الحاصلين على الدبلومات الفنيه نظام 5 سنوات هو 70 %

توقعات تنسيق 2019 معهد فني صحي المنصوره

توقعات تنسيق 2019 الجمهورية

مجموع كلية التربيه العام بالسماعيليه 2019

كتابة رغبات المرحلة الثالثة 2019 , التقديم فى الكليات المرحلة الثالثة 2019

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ويتمنى كل الطلاب واولياء امورهم ان يكون تنسيق الثانوية العامة منخفض حتى يتيح لهم الفرصة فى التقديم على اعلى الكليات وافضلها ,ونقدم لكم زوار موقع القناة الاخبارى الكرام تقرير عن التنسيق المتوقع للثانوية العامة 2019\2019 ,وسينخفض التنسيق عن العام الماضى بسبب المراقبة الشديدة فى اللجان وعدم تسريب الامتحانات عكس العام الماضى ,ولكن لن تنخفض كثيرا عن تنسيق العام الماضى ,وهذا التنسيق ليس التنسيق الرسمى بل هو تنسيق متوقع فقط .

ونقدم لكم زوار موقع القناة الاخبارى الكرام توقعات التنسيق وسوف ننشر لكم التنسيق قبل اى احد اخر فتابعونا عبر هذا الموضوع المحدث اول بأول

امتحانات الثانوية العامة 2019

حيث جائت بعض امتحانات الثانوية العامة هذا العام مثل الكيمياء صعبة وطويلة حيث اشتكى منها الكثير من الطلاب حيث كانت تحتاج وقتا مضاعفا للحل والمراجعة .

ومن المتوقع انخفاض المجاميع عن العام الماضى وبالتالى انخفاض التنسيق بواقع 2% او اكثر فى علمى رياضة عن العام الماضى ومن .5% الى 1.5% فى علمى علوم و3%:7% فى ادبى.

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اظهرت اليوم الحدود الدنيا لكليات الشعبة العلمية بنتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019

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التقديم للكليات 2019

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد والحدود الدنيا للمرحلة.

والحدود الدنيا للمرحلة الثانية “علمى” كالتالى:

طب بيطرى جامعة السادات 389.5

طب بيطرى بنها 389.5

طب بيطرى الزقازيق 389.5

طب بيطرى الإسماعيلية ج قناة السويس 389.5

طب بيطرى أسيوط 389.5

طب بيطرى القاهرة 389.5

طب بيطرى دمنهور 389.5

طب بيطرى الإسكندرية 389.5

طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى 389.5

طب بيطرى فرع مطروح 389

طب بيطرى فرع الوادي الجديد 389

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية 388

كلية السياسة والاقتصاد ج السويس 387.5

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف 386.5

تمريض طنطا 386.5

إعلام القاهرة 385.5

كلية الألسن ج قناة السويس بالإسماعيلية 385.5

علوم دمنهور 384.5

الإعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس 384.5

تمريض دمنهور 384.5

علوم سوهاج 383

إعلام بنى سويف 383

علوم القاهرة 382.5

تمريض المنصورة 382.5

علوم الإسكندرية 382

علوم كفر الشيخ 381.5

السن عين شمس 381.5

علوم الفيوم 381

كلية الألسن بنى سويف 381

إعلام ج جنوب الوادى 381

علوم قنا جامعة جنوب الوادى 381

تمريض شبين الكوم المنوفية 380.5

علوم بنى سويف 380

ألسن المنيا 380

كلية علوم الأرض ج بنى سويف 380

كلية الألسن بالأقصر ج جنوب الوادى 380

معهد فني صحى طنطا 379.5

علوم عين شمس 379.5

تمريض الزقازيق 379.5

كلية الألسن سوهاج 379

علوم طنطا 379

علوم الزقازيق 379

كلية الألسن ج أسوان 378.5

علوم المنيا 378

علوم المنصورة 378

معهد فني صحى المنصورة 378

علوم أسيوط 378

علوم أسوان 378

هندسة بور سعيد 377.5

علوم حلوان 377.5

علوم بنها 377.5

علوم شبين الكوم ج المنوفية 377

علوم الإسماعيلية ج قناة السويس 377

علوم العريش 376.5

علوم بورسعيد 376.5

علوم جامعة السويس 376

تمريض بنها 376

كلية فنون جميلة فنون أسيوط 376

علوم جامعة دمياط 375.5

كلية علوم الوادى الجديد 375.5

تمريض المنيا 375

كلية البنات علوم عين شمس 375

تمريض أسيوط 374

فنون تطبيقية حلوان 374

كلية الفنون التطبيقية ببنها 374

فنون تطبيقية جامعة دمياط 373.5

تمريض الإسماعيلية 373

هندسة المنيا 373

فنون جميلة فنون ج الإسكندرية 372.5

معهد فني صحى الإسكندرية 372.5

هندسة أسيوط 372

معهد فني صحى بنها 372

هندسة إلكترونية منوف جامعة المنوفية 371.5

كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة 371.5

كلية هندسة الطاقة بأسوان 371

تمريض كفر الشيخ 371

تمريض سوهاج 370.5

تخطيط عمرانى القاهرة 370.5

معهد فني تمريض طنطا 370.5

معهد فني صحى الزقازيق 370

فنون جميلة عمارة ج حلوان 370

فنون جميلة عمارة ج الإسكندرية 369.5

كلية الفنون التطبيقية بنى سويف 369.5

علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ 369.5

تمريض عين شمس 369.5

كلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة 368.5

فنون جميلة فنون حلوان 368.5

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة 368

تمريض بني سويف 368

تمريض قنا جنوب الوادي 367.5

آثار القاهرة 367.5

كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ 367.5

حاسبات ومعلومات الأقصر ج جنوب الوادى 367

تربية الزقازيق 367

حاسبات ومعلومات القاهرة 367

تمريض الإسكندرية 367

تمريض القاهرة 366.5

فنون جميلة عمارة المنيا 366

كلية فنون جميلة عمارة أسيوط 365.5

فنون جميلة فنون المنيا 365.5

فنون جميلة فنون الأقصر 365

المعهد الفنى للتمريض بالجونة 365

كلية علوم الإعاقة والتأهيل ج الزقازيق 365

حاسبات ومعلومات عين شمس 365

تربية طنطا 365

حاسبات ومعلومات المنصورة 364.5

كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفية/رياضة 364

تربية عين شمس 363.5

تربية دمنهور 363.5

تربية المنصورة 363.5

معهد فني صحى بنى سويف 363.5

تربية المنيا 363.5

تمريض أسوان 363.5

آثار الفيوم 362.5

تربية شبين الكوم 362.5

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية/رياضة 362.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق 362.5

تمريض الفيوم 362

تمريض حلوان 362

حاسبات ومعلومات حلوان 361.5

حاسبات ومعلومات بنها 361.5

كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات ببورسعيد 361.5

تربية اسكندرية 361

حاسبات ومعلومات شبين الكوم 361

الحاسبات والمعلومات السويس 360.5

تربية بنها 360.5

كلية الثروة السمكية بجامعة السويس 360

حاسبات ومعلومات الإسماعيلية ج قناة السويس 360

معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية 360

كلية السياسة والاقتصاد ج السويس/رياضة 359.5

كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف 359.5

الاستزراع المائي والمصايد البحرية بالعريش 359.5

كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة 359.5

حاسبات ومعلومات الفيوم 359

معهد فنى تمريض الإسكندرية 359

كلية الألسن كفر الشيخ/رياضة 359

حاسبات ومعلومات أسيوط 358.5

كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف 358.5

حاسبات ومعلومات المنيا 358.5

إعلام القاهرة /رياضة 358

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة 357.5

تربية السادات 357.5

معهد فني صحى سوهاج 356

الإعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس/رياضة 355.5

علوم رياضة الإسكندرية 355.5

كلية الآثار بالأقصر 355

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 355

إعلام بنى سويف/رياضة 354.5

تربية ابتدائي الزقازيق 353.5

معهد فني تمريض المنصورة 353.5

كلية الألسن ج قناة السويس بالإسماعيلية/رياضة 353.5

تمريض فرع مطروح 353.5

تكنولوجيا المصايد والأسماك ج أسوان 353

كلية علوم الأرض /رياضة ج بنى سويف 353

تربية الفيوم 352.5

تربية حلوان 352

معهد فني صحى أسيوط 352

معهد فني صحى بور سعيد 352

تربية قنا ج جنوب الوادى 352

تمريض بور سعيد 352

إعلام ج جنوب الوادى/رياضة 351.5

ألسن عين شمس/رياضة 351.5

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 351

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات 350.5

تربية كفر الشيخ 350.5

كلية الألسن بنى سويف/رياضة 350.5

تربية سوهاج 350.5

آثار قنا جنوب الوادي 349.5

السن المنيا/رياضة 349.5

معهد فني صحى اسوان 349

كلية الآثار سوهاج 349

علوم رياضة دمنهور 348.5

كلية الألسن بالاقصر ج جنوب الوادى/رياضة 348.5

تربية ابتدائي شبين الكوم 348

معهد فني تمريض الزقازيق 347.5

علوم رياضة القاهرة 347.5

كلية الألسن سوهاج/رياضة 347

معهد فني تمريض المنيا 347

تربية ابتدائي طنطا 347

تجارة المنصورة 347

كلية الآثار ج أسوان 347

تربية ابتدائي المنيا 346.5

تربية ابتدائي المنصورة 346.5

تربية طفولة الزقازيق 346.5

كلية الألسن ج أسوان/رياضة 346.5

علوم رياضة كفر الشيخ 346

معهد عالي هندسة مدينة الشروق بمصروفات 345.5

زراعة القاهرة 345.5

معهد فني صحى رياضة طنطا 344.5

تربية أسيوط 343.5

تربية جامعة السويس 343

علوم رياضة عين شمس 342.5

تجارة جامعة دمياط 342.5

تربية بنى سويف 342

معهد فني صحى إسماعيلية 341.5

تربية ابتدائي دمنهور 341.5

كلية الآثار انتساب موجه بالأقصر 341.5

تجارة الإسكندرية 341

تربية طفولة طنطا 340.5

تجارة الزقازيق 340

تجارة قنا ج جنوب الوادي 340

تربية ابتدائي السادات 339.5

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 339

كلية البنات تربية عين شمس 338

تربية أساسي اسكندرية 338

علوم رياضة طنطا 338

علوم رياضة المنصورة 337.5

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 337

علوم رياضة حلوان 337

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 336.5

علوم رياضة شبين الكوم 336

تجارة القاهرة 335.5

علوم رياضة بنها 335

تربية شعبة طفولة ج المنوفية 335

تجارة كفر الشيخ 334

معهد فني تمريض سوهاج 334

كلية تجارة ج أسوان 334

معهد فني صحى رياضة المنصورة 333.5

كلية حقوق المنيا 333

تربية بور سعيد 333

تجارة دمنهور 333

معهد عالي هندسة 6 أكتوبر بمصروفات 333

معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات 332.5

زراعة عين شمس 332.5

تربية ابتدائي عين شمس 332.5

معهد فني تمريض أسيوط 332.5

معهد فنى تمريض بنها 332.5

نوعية طنطا 332.5

معهد فني صحى رياضة الزقازيق 332

تربية/رياضة عين شمس 332

علوم رياضة الفيوم 331.5

رياض اطفال المنصورة 330.5

بنات علوم رياضة عين شمس 330

علوم رياضة الزقازيق 329

زراعة دمنهور 329

معهد فني صحى رياضة بنها 329

معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر ج أسيوط 329

علوم رياضة بورسعيد 328.5

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 328.5

تربية/رياضة الزقازيق 328.5

تربية ابتدائي كفر الشيخ 328.5

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 328.5

تربية/رياضة الفيوم 328

زراعة عين شمس/رياضة 327.5

نوعية الزقازيق 327

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 327

علوم رياضة الإسماعيلية 327

تربية/رياضة طنطا 326.5

نوعية الإسكندرية 326.5

زراعة الإسكندرية 326

تربية ابتدائي أسيوط 326

تربية/رياضة بور سعيد 326

ك.ت. فني للبصريات أبو الريش السيدة زينب 326

تجارة الإسماعيلية ج قناة السويس 326

تربية ابتدائي بنها 326

علوم رياضة جامعة السويس 326

علوم العريش/رياضة 325.5

رياض أطفال بورسعيد 325.5

تربية فرع الوادى الجديد 325

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الإنتاج الحربى 325

تربية أسوان 325

ك.ت. فني منشآت بحرية بور سعيد 325

علوم رياضة بنى سويف 325

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 325

تربية الإسماعيلية 325

تربية طفولة كفر الشيخ 325

المعهد الفني للتمريض بقنا 324.5

تربية طفولة ج دمنهور 324.5

تربية طفولة الإسكندرية 324.5

علوم رياضة قنا جنوب الوادى 324.5

علوم رياضة سوهاج 324.5

تربية/رياضة الاسكندرية 324.5

تربية/رياضة حلوان 324

علوم رياضة اسوان 324

علوم رياضة اسيوط 324

علوم رياضة المنيا 324

علوم رياضة جامعة دمياط 324

تجارة بور سعيد 324

تجارة سوهاج 324

تجارة عين شمس 324

زراعة القاهرة/رياضة 324

زراعة الاسكندرية/رياضة 324

تربية ابتدائي الفيوم 324

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 324

تجارة طنطا 324

زراعة دمياط/رياضة 324

تجارة وإدارة أعمال ج حلوان 324

الإدارة الفندقية فرع مرسى مطروح 324

نوعية المنيا 324

التربية للطفولة المبكرة ج السادات 324

تجارة بنى سويف 324

كلية علوم/رياضة الوادى الجديد 324

تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً من د. هويدا إسماعيل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين حول قواعد وإجراءات قبول الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعى 2019/2019، حيث يبدأ فتح باب القبول اعتباراً من يوم الاثنين 1 مايو وحتى نهاية يوم الثلاثاء 15 أغسطس على أن تعلن النتيجة فى 23 أغسطس المقبل.

تنسيق المرحلة الاولى 2019

وأشار التقرير إلى قيام الأعضاء الفنيين بمراجعة بيانات ومستندات الطالب بعد التأكد من استكمالها، وتسجيل نتيجة الفحص على صفحة الطالب إلكترونيا، وفى حالة عدم استكمال الطالب للبيانات والمستندات يخاطب فورا عبر حسابه الخاص في موقع منظومة تنسيق الطلاب الوافدين الجديد لاتخاذ اللازم، ويتم توزيع الطلاب الكترونيا على مختلف الجامعات والمعاهد طبقا لرغبات الطلاب وبما لا يتعارض مع الطاقة الاستيعابية للجامعات طبقا للأعداد الواردة من الجامعات.

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وأوضح التقرير أنه يشترط فى قبول الطالب الوافد أن يكون مستوفيا لكافة شروط القبول مع تطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد، ويكون الحد الأدنى لقبول الطلاب الوافدين الذين يتم قبولهم من خلال الوزارة مباشرة الحاصلين على الشهادة المصرية (الثانوية أو الدبلوم)، وكذا أبناء الأم المصرية الحاصلين على الشهادات المعادلة هو نفس الحد الأدنى المطبق فى مكتب تنسيق قبول الطلاب المصريين بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعي 2019/2019 طبقا لنوع الشهادة، وفى حالة عدم ظهور الحد الأدنى لإحدى الشهادات المعادلة بمعرفة مكتب تنسيق قبول الطلاب المصريين يتم ترشيح الطالب على أساس الحد الأدنى للشهادة المصرية للكلية أو المعهد المطلوب الترشيح إليه.

وأضاف التقرير أنه يتم إخطار الطالب إلكترونيا على صفحته بهذا الترشيح متضمنا الخطوات اللازم اتباعها، من التقدم مباشرة بأصول أوراقه لسفارة بلده بالقاهرة لتتولى هي إنهاء الإجراءات مع إدارة الوافدين بالوزارة، ويتم قبول الطلاب المرشحين من قبل سفاراتهم بالقاهرة أو وزارة الخارجية أو السفارات المصرية في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في مصر الحاصلين على الشهادة المعادلة وفيما يتعلق بالطلاب الوافدين فيما عدا الطلاب السوريين الحاصلين على الشهادة المصرية (الثانوية أو الدبلوم) المتقدمين عن طريق سفاراتهم بالقاهرة يكون الترشيح على أقل حد أدنى يؤهل للقبول بالكليات والمعاهد المتناظرة للعام الجامعي 2019/2019 الخاص بالشهادة المصرية ويجوز استثناء هؤلاء الطلاب من شرط حداثة المؤهل لمدد تزيد عن عام على أن يلتزم هؤلاء الطلاب أيضا بسداد الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على الطلاب الوافدين بالعملة الأجنبية.

أما بالنسبة لطلاب سوريا فيكون ترشيح الحاصلين على الشهادة المصرية طبقا للحد الادنى لقبول الطلاب المصريين بكل كلية أو معهد وذلك على ضوء خطاب رئاسة الجمهورية رقم 193 المؤرخ 2/4/2016 المتضمن معاملة الطلاب السوريين الحاصلين على شهادة الثانوية من مصر بنفس معاملة الطلاب المصريين من حيث سداد الرسوم والمصروفات الدراسية والحد الادنى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية حيث تتحمل الحكومة المصرية المصروفات الدراسية المقررة على الطلاب السوريين وفيما يتعلق بتعديل الترشيح يكون لمرة واحدة فقط وطبقا للإمكانات المتاحة وتقدم الطلبات للإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين للتأكد من استيفاء الطالب لشروط الرغبة المتقدم لتعديل ترشيحه إليه، والطلاب المرشحون بكليات بها امتحان قدرات ولم يجتازوها يتم ترشيحهم مباشرة للرغبة التالية (ولا يعد ذلك تعديلا).

تنسيق الكليات 2019

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وفيما يتعلق بالتحويل يجوز النظر في تحويل الطالب الوافد الناجح المنقول الى فرقة أعلى في إحدى الكليات أو المعاهد إلى كلية أو معهد متناظر بشرط حصوله على موافقة الجهتين (المحول منها والمحول اليها) طبقا لما هو متبع في هذا الشأن ، كما يسرى ذلك على المحولين من الجامعات الخاصة الى المعاهد العالية الخاصة بشرط استيفاء الطالب لقواعد القبول بالمعهد الراغب التحويل اليه عام قبوله أول مرة ، وطبقا للمقاصة المعتمدة في هذا الشأن على أن يسدد الطالب المحول من الجامعة الخاصة رسوم الاستثناء من شرط حداثة المؤهل اعتبارا من تاريخ حصوله على المؤهل وحتى التحاقه بتلك الجامعة .

رابط خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد

يمكنكم الدخول على بوابة الحكومة المصرية عن طريق الضغط هنـــــــــــــــا

ونقدم لكم تنسيق الكليات فى جميع محافظات مصر

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القاهرة

التبين , حلوان , خمسه عشر مايو , المعادى , مصر القديمه, السيده زينب , الخليفه , عابدين , الموسكى , قصر النيل بولاق , الازبكيه, الدرب الاحمر , الجماليه , باب الشعريه, الظاهر, الشرابيه , شبرا , روض الفرج , الساحل, الوايلى, حدائق القبه , الزيتون, المطريه , مدينه نصر أول , مصر الجديده, النزهه, مدينه بدر , عين شمس, الزاويه الحمراء أول, السلام , الشروق, منشاه ناصر, البساتين, الاميرية, المرج, مدينه نصر ثان ثان, السلام , القاهرة الجديدة ثان, القاهره الجديده اول, القاهره الجديده ثالث, المقطم, دار السلام

=============

الإسكندرية

أول المنتزه , ثان المنتزه , أول الرمل , ثان الرمل , سيدى جابر , باب شرق , محرم بك , العطارين , المنشيه , كرموز اللبان , الجمرك , مينا البصل , الدخيله أول , العامريه ثان , العامريه , برج العرب

=============

الدقهلية

المنصوره اول , المنصوره ثان , مركز المنصوره , اجا , السنبلاوين , بندر المطريه , المنزله, بلقاس , دكرنس , شربين , طلخا , قسم ميت غمر , مركز ميت غمر , منيه النصر, مركز الجماليه, ميت سلسيل , بنى عبيد , محله دمنه , تمى الامديد , قسم جمصه , مركز نبروه, قسم الكردى

=============

الغربية

طنطا اول , طنطا ثان , مركز طنطا , السنطه , المحله اول , المحله ثان , مركز المحله , بسيون , زفتى , سمنود , قطور , كفر الزيات

=============

الشرقية

الزقازيق اول , الزقازيق ثان, مركز الزقازيق, ابوحماد , ابوكبير , الحسينيه , قسم الصالحيه, بلبيس أول , العاشر من رمضان ثان, العاشر من رمضان , مركز صان الحجر , ديرب نجم , مركز فاقوس , قسم قاقوس , كفر صقر , منيا لقمح , ههيا , مشتول , السوق , الابراهيميه, القنايات, اولاد صقر , القرين, منشاة ابوعمر

=============

أسيوط

اسيوط اول , اسيوط ثان, مركز اسيوط , ابنوب , ابوتيج, البدارى , ساحل سليم , الغنايم , القوصيه , ديروط , صدفا, منفلوط , الفتح ق.أبوتيج

=============

سوهاج

سوهاج اول , مركز سوهاج , اخميم, البلينا , المراغه , المنشاه, دار السلام , مركز جرجا , جهينه , ساقلته , طما , مركز طهطا , بندر جرجا , سوهاج ثان, العسيرات , قسم الكوثر , قسم طهطا

=============

أسوان

سم أول اسوان , قسم ثان اسوان , مركز اسوان , مركز ابوسمبل, ادفو , كوم امبو , مركز نصر , النوبه دراو

=============

شمال سيناء

العريش اول , العريش ثان , العريش ثالث, بئر العبد , الحسنه , نخل , الشيخ زويد , رفح , سيناء, العريش, رابع , القسيمه, رمانه

=============

جنوب سيناء

طور سيناء , ابوزنيمه, راس سدر, ابورديس , سانت كاترين , شرم الشيخ , دهب , نويبع

=============

قنا

بندر قنا, مركز قنا , ابوتشت, دشنا , قوص , نجع حمادى , نقاده, فرشوط , قفط , الوقف

=============

بنى سويف

بندر بنى سويف, مركز بنى سويف , بنى سويف الجديده , الفشن , الواسطى, اهناسيا , ببا , سمسطا , ناصر

=============

المنيا

بندر المنيا , مركز المنيا , مدينه المنيا الجديده , ابوقرقاص , العدوه, بنى مزار , ديرمواس, سمالوط , مطاى, مغاغه , بندر ملوى , مركز ملوى, فى

=============

المنوفية

بندر شبين الكوم , مركز شبين الكوم , اشمون , الباجور , الشهداء , بركه السبع , تلا, قويسنا , مركز منوف , سرس الليان , السادات , قسم منوف

=============

البحيرة

بندر دمنهور , مركز دمنهور, ابوالمطامير , ابوحمص, الدلنجات , المحموديه , ايتاى البارود , حوش عيسى, رشيد , شبراخيت , بندر كفر الدوار, مركز كفر الدوار , كوم حماده, وادى النطرون, السادات, الرحمانيه , ادكو , التحرير, مركز بدر , غرب النوباريه الجديد

=============

دمياط

أول دمياط, ثان دمياط , مركز دمياط , فارسكور, كفر سعد , كفر البطيخ , دمياط الجديده , الزرقا , راس البر

=============

الوادى الجديد

الواحات الخارجه, الواحات الداخله, مركز الفرافره, مركز باريس

=============

البحر الأحمر

أول الغردقه, ثان الغردقة, القصير, راس غارب, سفاجا, مرسى علم والشلاتين

=============

الفيوم

بندر الفيوم, مركز الفيوم, ابشواى, اطسا, سنورس, طاميه, مركز يوسف الصديق

=============

كفر الشيخ

أول كفر الشيخ , ثان كفر الشيخ , مركز كفر الشيخ , البرلس , بيلا , مركز بيلا, مركز دسوق , سيدى سالم , فوه , قلين , مطوبس, الحامول , قسم دسوق , الرياض

=============

الجيزة

قسم امبابه , العجوزه , الدقى, قسم الجيزه, بولاق الدكرور , الهرم أول , اكتوبر ثان , اكتوبر , مركز كرداسة, الحوامديه, مركز ابوالنمرس , البدرشين, الصف, العياط , مركز منشأة , القناطر , الواحات البحريه , اطفيح , اوسيم , العمرانيه, الوراق, الشيخ زايد , قسم شرطة الطالبية

=============

بورسعيد

الشرق , العرب , المناخ , بورفؤاد , الضواحى, الجنوب ثان , بورفؤاد , المناصره , مبارك, شرق التفريعه , قسم ثان الجنوب , الزهور

=============

السويس

السويس , الاربعين, عتاقه , الشط , فيصل , الجناين

=============

مطروح

مرسى مطروح , الحمام , السلوم , الضبعه , سيدى برانى, سيوه , النجيله, العلمين

=============

الأقصر

ارمنت , اسنا , بندر الاقصر , مركز الاقصر , مركز طيبه , مركز القرنة

=============

القليوبية

قسم بنها , مركز بنها , مركز الخانكه , مركز قليوب , القناطر الخيريه , مركز شبين , القناطر , قسم شبرا الخيمه اول , قسم شبرا الخيمه ثان , مركز طوخ, قسم قليوب, مركز كفر شكر, قسم شرطة الخانكة, قسم العبور , قسم قها, قسم الخصوص

=============

الإسماعيلية

الاسماعيليه اول , الاسماعيليه ثان , مركز الاسماعيليه, التل الكبير , القنطره غرب , فايد , القنطره شرق, الاسماعيليه ثالث, مركز ابوصوير

مؤشرلت التنسيق 2019 مجاميع الثانوية العامة 2019 , توقعات تنسيق كلية الحقوق2026 , توقعات درجة الأول على الثانوية العامة2019 , توقعات نتيجة الثانوية العامة 2019

الكليات الموجودة فى الجامعات المصرية والمتاحة للطلاب من القسم علمى

جامعة القاهرة: الطب- طب الفم والأسنان- الصيدلة- العلاج الطبيعي- الطب البيطري- الهندسة – الحاسبات والمعلومات- التخطيط العمراني- التمريض (طلبة – طالبات) – العلوم- الزراعة – المعهد الفني للتمريض بالقصر العيني (طلبة وطالبات)- المعهد الفني للتمريض بالمعهد القومي للأورام ( طلبة وطالبات) – المعهد الفني للتمريض (مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد “الفرنساوي ”).

جامعة عين شمس: كلية الطب- كلية الهندسة- العلوم- الزراعة- البنات للآداب والعلوم والتربية (علوم) – التمريض( طلبة وطالبات) – الصيدلة- طب الأسنان- الحاسبات والمعلومات-المعهد الفني للتمريض (طلبة وطالبات)”إقليمي ” – المعهد الفني للتمريض بالمستشفي التخصصي (طالبات فقط) – البنات للآداب والعلوم والتربية (اقتصاد منزلي ).

جامعة حلوان: الصيدلة- الفنون الجميلة بالزمالك(عمارة) – الهندسة بحلوان- الهندسة بالمطرية- الفنون التطبيقية- العلوم.- الاقتصاد المنزلي- الحاسبات والمعلومات- التمريض (طلبة وطالبات )- كلية التعليم الصناعي .

جامعة الإسكندرية: كلية الطب- كلية طب الأسنان- الصيدلة – الهندسة- الفنون الجميلة (عمارة) – الطب البيطري- العلوم- الزراعة- الزراعة بسابا باشا- التمريض (طلبة و طالبات) – المعهد الفني للتمريض طلبة وطالبات – الطب البيطري بمرسي مطروح – التمريض بمرسي مطروح (طلبة وطالبات) – الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكه بمرسي مطروح .

جامعة طنطا: الطب- طب الأسنان- الصيدلة – الهندسة- العلوم- الزراعة- التمريض(طلبة و طالبات) المعهد الفني للتمريض(طالبات فقط ).

جامعة أسيوط: الطب- طب الأسنان – الصيدلة – الهندسة- الحاسبات والمعلومات- الطب البيطري- العلوم- الزراعة- التمريض “طالبات فقط- المعهد الفني للتمريض(طالبات فقط(- الزراعة بالوادي الجديد- الطب البيطري بالوادي الجديد- العلوم بالوادي الجديد .

جامعة الزقازيق: الطب – الصيدلة – الطب البيطري- الهندسة- الزراعة-الحاسبات والمعلومات- العلوم- التمريض(طلبة وطالبات)- كلية التكنولوجيا والتنمية(الشعبة الزراعية)- المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط ).

جامعة المنصورة: الطب- طب الأسنان- الصيدلة- الهندسة- العلوم – الزراعة- الطب البيطري- التمريض(طلبة و طالبات) – الحاسبات والمعلومات- المعهد الفني للتمريض(طالبات فقط ).

جامعة المنوفية: الطب- التمريض(طالبات فقط) – العلوم بشبين الكوم – الهندسة بشبين الكوم – الحاسبات والمعلومات- الهندسة الإلكترونية بمنوف- الاقتصاد المنزلي- الزراعة –المعهد الفني للتمريض(طلبة و طالبات) – العلوم الصحية التطبيقية .

جامعة المنيا: الطب- طب الأسنان- الصيدلة- الهندسة- الفنون الجميلة(عمارة)-العلوم- الزراعة – التمريض(طلبة وطالبات) – الحاسبات والمعلومات – المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)- الطب البيطري .

جامعة جنوب الوادي: الطب – طب فم وأسنان – الطب البيطري – التمريض(طالبات فقط) – العلوم – الزراعة – الهندسة – المعهد الفني للتمريض – العلاج الطبيعي .

جامعة قناة السويس: الطب – الصيدلة – الهندسة – الطب البيطري – الحاسبات والمعلومات – العلوم– الزراعة – العلوم الزراعية البيئية بالعريش – طب الأسنان – المعهد الفني للتمريض (طلبه وطالبات)- التمريض (طلبة وطالبات)- العلوم فرع العريش(علوم ورياضة ).

جامعة الفيوم: الطب – الهندسة – الحاسبات والمعلومات- العلوم- الزراعة – المعهد الفني للتمريض(طلبة و طالبات) –التمريض (طلبة و طالبات) – طب الأسنان – الصيدلة .

جامعة بنها: الطب – الزراعة بمشتهر- الهندسة بشبرا- العلوم- الطب البيطري – التمريض (طلبة وطالبات)- المعهد الفني للتمريض (طالبات)– الهندسة ببنها – الحاسبات والمعلومات .

جامعة كفر الشيخ: الهندسة – الصيدلة والتصنيع الدوائي – الطب البيطري – العلوم- الزراعة – العلاج الطبيعي – الطب – التمريض – كلية علوم الثروة السمكية والمصايد- طب الفم والأسنان – كلية الحاسبات والمعلومات .

جامعة سوهاج: الطب – الصيدلة – الزراعة – العلوم – الطب البيطري- التمريض (طلبة وطالبات) – المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط) – الهندسة – كلية التعليم .

جامعة دمنهور: الصيدلة – الطب البيطري– العلوم – التمريض(طلبة وطالبات) – الزراعة .

جامعة بورسعيد: الطب – الصيدلة – الهندسة – التمريض (طلبة وطالبات) – العلوم .

جامعة السويس: هندسة البترول والتعدين – العلوم – كلية الثروة السمكية– كلية التعليم الصناعي .

جامعة أسوان: العلوم – الهندسة – هندسة الطاقة – الطب البيطري – كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك – الزراعة والموارد الطبيعية – التمريض – الطب .

جامعة مدينة السادات: كلية الطب البيطري .

جامعة دمياط: العلوم – الفنون التطبيقية – الزراعة .

التنسيق المتوقع لكليات علمى علوم 2019\2019

هذا تنسيق العام الماضى ومتوقع انخفاض تنسيق العام الحالى عنه بمقدار .5%:1%

كليات الطب بكفر الشيخ والمنصورة وسوهاج وشبين الكوم بالمنوفية عند 405 درجة بنسبة 98.8 %

404.5 درجة لكليتى الطب بقنا والمنيا بنسبة 98.7 %

404 درجات لكليات الطب بأسوان والإسكندرية والفيوم وأسيوط وبنى سويف الزقازيق وطنطا بنسبة 98.5 %.

404 درجات لكليات الطب بأسوان والإسكندرية والفيوم وأسيوط وبنى سويف الزقازيق وطنطا بنسبة 98.5 %.

كليات الطب ببنها وحلوان والإسماعيلية جامعة قناة السويس وطب عين شمس وطب بورسعيد وطب القاهرة 403.5 درجة بنسبة 98.4 %.

طب الأسنان:

كليات طب الأسنان عند 403 درجات بنسبة 98.3% بطب أسنان المنيا،

الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان بالقاهرة وعين شمس وجنوب الوادى والإسماعيلية جامعة قناة السويس وطب أسنان طنطا وطب أسنان كفر الشيخ وطب أسنان المنصورة وطب الأسنان بجامعة بنى سويف وأسيوط والفيوم عند 403 درجات أيضاً بنسبة 98.3 %

الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية ليتوقف عند 404.5 درجة بنسبة 98.6 %.

الصيدلة:

الحد الأدنى لكليات الصيدلة عند 398.5 درجة بنسبة 97.2% لكلية الصيدلة بجامعة حلوان

و402.5 لكلية الصيدلة جامعة جنوب الوادى بنسبة 98.2 %

و402 لكلية الصيدلة جامعة المنوفية بنسبة 98 %

و401.5 لكلية الصيدلة جامعة السادات بنسبة 97.9 %

و401 درجة لصيدلة الفيوم بنسبة 97.8 %

و400.5 لصيدلة سوهاج بنسبة 97.7 %

و400 لصيدلة المنصورة والمنيا بنسبة 97.6 %

و399.5 لكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى جامعة كفر الشيخ وصيدلة طنطا وصيدلة عين شمس وصيدلة دمنهور بنسبة 97.4 %

و399 درجة لصيدلة القاهرة وأسيوط والزقازيق وبنى سويف بنسبة 97.3 %

و398.5 لصيدلة الإسماعيلية جامعة قناة السويس وصيدلة بورسعيد وصيدلة الإسكندرية بنسبة 97.2 %.

العلاج الطبيعى:

الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى عند 398 لكليات العلاج الطبيعى بجامعات بنى سويف وكفر الشيخ وقنا والقاهرة بنسبة 97.1 %

فيما جاء الحد الأدنى للقبول بكليات العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفية 397.5 بنسبة 96.9 %

وكلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف 397 درجة بنسبة 96.8 %.

الطب البيطرى

الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البيطرى عند 396 درجة بكلية الطب البيطرى بجامعتى المنيا والمنصورة بنسبة 96.6 %

فيما جاء الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البيطرى بالمنوفية 396.5 بنسبة 96.7 %.

نسيق كليات التمريض فى الجامعات المصرية

تمريض حلوان 375.5

تمريض دمنهور 341.5

تمريض الإسماعيلية 333.5

تمريض بني سويف 333

تمريض شبين الكوم المنوفية 332

تمريض عين شمس 331.5

تمريض كفر الشيخ 331

تمريض بور سعيد 330.5

تمريض القاهرة 330

تمريض بنها 330

تمريض أسوان 330

تمريض اسيوط 329.5

تمريض الزقازيق 328.5

تمريض فرع مطروح 328.5

تمريض طنطا 328.5

تمريض الإسكندرية 328

تمريض المنيا 328

تمريض سوهاج 328

تمريض قنا جنوب الوادي 328

تمريض الفيوم 328

تمريض المنصورة 328

توقعات تنسيق الثانوية العامة للجامعات 2019 اوقعات تنسيق 2019 , تنسيق الجامعات المصريه المتوقع 2019 , تنسيق العام للكليات 2019 , تنسيق الكليات 2019 /2019 علمى علوم , تنسيق الكليات 2019/2019

تنسيق المعاهد الفنية للتمريض فى جميع انحاء الجمهورية

معهد فني تمريض اسيوط 320

معهد فني تمريض المنيا 319.5

معهد فني تمريض سوهاج 292

المعهد الفني للتمريض بقنا 277

معهد فنى تمريض بنها 265.5

المعهد الفنى للتمريض (مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد -الفرنساوى) 256

معهد فني تمريض الفيوم 254

معهد فنى تمريض اسوان 249

معهد فني تمريض بنى سويف 243.5

معهد فني تمريض عين شمس 211.5

معهد فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس 210

معهد فني تمريض الاسماعيليه 208

معهد فني تمريض القاهره 206

معهد فنى تمريض حلوان 205

معهد فني تمريض اورام القاهره 205

معهد فني تمريض طنطا 374.5

معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية 356

معهد فنى تمريض الاسكندريه 354.5

معهد فني تمريض المنصوره 348.5

معهد فني تمريض الزقازيق 341

يقوم مكتب التنسيق بتسليم كود ورقم سري لكل جامعة بحيث يمكن للجامعة إنزال المرشحين لها من طلاب الشهادات المختلفة وإنزال أي تعديلات على المرشحين نتيجة زيادة درجات أو تحويلات ، وبهذا يمكن لكل جامعة سحب كشوف أسماء وبيانات الطلاب المرشحين لكليات ومعاهد الجامعات المصرية من قاعدة بيانات التنسيق الإلكتروني مباشرةً عقب إعلان نتيجة التحويلات الإلكترونية لكل مرحلة أو بعد حدوث أي تغيير في الترشيحات بزيادة الدرجات

التنسيق المتوقع لكليات علمى رياضة 2019

من المتوقع انخفاض التنسيق عن هذا التنسيق بمقدار 2%

الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة عند 381 درجة بنسبة 92.9% لكلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان

وجاء الحد الأدنى لكلية الهندسة بجامعة القاهرة 394 درجة 96.1 %

و393 لهندسة بنى سويف بنسبة 95.8%، و392.5 لهندسة المنصورة بنسبة 95.7 %

و391 لهندسة عين شمس بنسبة 95.4 %، و390 لهندسة الإسماعيلية بقناة السويس بنسبة 95.1 %

و389 بكل من هندسة سوهاج وهندسة شبين الكوم بجامعة المنوفية بنسبة 94.9%، و387 بهندسة قنا بنسبة 94.4 %.

تنسيق الكليات 2019 , تنسيق الثانوبة العامة 2019 , تنسيق الكليات 2019

الحد الأدنى 386.5 لكليتى الهندسة بجامعتى الزقازيق وطنطا بنسبة 94.3 %

386 بكل من كلية هندسة شبرا بجامعة بنها وهندسة الإسكندرية بنسبة 94.4 %

385 درجة لهندسة بور سعيد وكفر الشيخ وبنها بنسبة 93.9 %

384.5 لهندسة حلوان بنسبة 93.8 %

384 لهندسة المطرية التابعة لجامعة حلوان 93.6 %

383.5 للهندسة بأسوان والفيوم بنسبة 93.5 %

382.5 لهندسة المنيا بنسبة 93.3 %

381.5 لهندسة أسيوط بنسبة 93 %

و381 لهندسة إلكترونية منوف جامعة المنوفية وكذلك هندسة الطاقة بأسوان بنسبة 92.9 %

فيما جاء الحد الأدنى لهندسة بترول وتعدين جامعة السويس 406 درجة 99 %.

​

الحد الأدنى للقبول بكلية الفنون الجميلة عمارة جامعة حلوان عند 382.5 درجة بنسبة 93.3 %

والتخطيط العمرانى بجامعة القاهرة عند 380.5 درجة 92.8 %

والفنون الجميلة عمارة جامعة الإسكندرية عند 380 درجة 92.7 %

، فيما توقف الحد الأدنى للقبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة لطلاب العلمى 396 درجة 96.6 %.

​

توقعات تنسيق الجامعات 2019 , توقع تنسيق الثانوية العامة 2019 , توقع تنسيق 2019 , قناة اذاعة ماتش الاهلي و زينكو , المرحلة الأولى للتنسيق المرحلة الاعدادية , توقعات هبوط او صعود تنسيق 2019 , توقعوت تنسيق كليات 2019 , مؤشرات التنسيق الثانوية 2019 , الاستعلام عن مدرسه التمريض بنات ب ابنوب , توقعات تنسيق علمي علوم2019

التنسيق المتوقع لكليات ادبى والكليات المشتركة بين الاقسام

كليات الآداب:

الحد الأدنى لكليات الآداب 279 درجة بكلية انتساب موجه جامعة كفر الشيخ بنسبة 72.4 %

كلية البنات الآداب عين شمس 323 بنسبة 78.8 %

والآداب بجامعة أسيوط 302 بنسبة 73.6 %

وكلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس 309 بنسبة 75.4 %

وآداب الزقازيق 327 بنسبة 79.7 %

وآداب انتساب موجه القاهرة 325.5 بنسبة 79.4 %

وآداب شبين الكوم جامعة المنوفية 325 بنسبة 79.3 %

وآداب الفيوم 325 بنسبة 79.3 %

وآداب انتساب موجه عين شمس 324 بنسبة 79 %

وآداب المنصورة 317 بنسبة 77.3 %

وآداب كفر الشيخ 308.5 بنسبة 75.4 %

وآداب طنطا 316.5 بنسبة 77.1 %

وآداب العريش 301 بنسبة 73.4 %

وآداب أسوان 304.5 بنسبة 74.2 %

وآداب بنى سويف 306 بنسبة 74.6 %

​

التجارة:

الأدنى لكليات التجارة بتجارة سوهاج 279.5 بنسبة 68.2 %

وتجارة انتساب موجه جامعة القاهرة 323 بنسبة 78.8 %

وتجارة انتساب موجه عين شمس 318.5 بنسبة 77.7 %

وتجارة الإسماعيليه جامعة قناة السويس 318 بنسبة 77.6 %

وتجارة بنها 318 77.6 %

وتجارة بنى سويف317 بنسبة 77.3 %

وتجارة انتساب موجه حلوان 314 بنسبة 76.6 %

وتجارة كفر الشيخ 310.5 بنسبة 75.3 %

وتجارة انتساب موجه المنصورة 304 بنسبة 74.1 %

وتجارة طنطا 292 بنسبة 71.2 %

وتجارة أسيوط 284 بنسبة 69.3 %

وكلية التجارة جامعة العريش 287.5 بنسبة 70.1 %

وتجارة دمنهور 299.5 بنسبة 73 %

وكلية تجارة جامعة أسوان 292.5 بنسبة 71.3 %.

​

الحقوق:

الحد الأدنى لكليات الحقوق عند حقوق الإسكندرية وحقوق حلوان “انتساب موجه” بمجموع درجات 279.5 بنسبة 68.1 %

وحقوق سوهاج 318 77.6 %

وحقوق القاهرة 304 74.1 %

وحقوق عين شمس 302.5 بنسبة 73.8 %

وحقوق حلوان 293 بنسبة 71.5 %

وحقوق انتساب موجه جامعة القاهرة 285.5 بنسبة 69.6 %

حقوق انتساب موجه عين شمس 284.5 بنسبة 69.4 %

وحقوق بنها 283 بنسبة 69 %

وحقوق بنى سويف 282.5 بنسبة 68.9 %.

​

السياحة والفنادق:

الحد الأدنى لكلية السياحة والفنادق بالمنيل التابعة لجامعة حلوان 322 بنسبة 78.5 %

برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل جامعة حلوان 315.5 بنسبة 76.9 %.

​

رياض الأطفال:

الحد الأدنى لكلية رياض أطفال بالإسكندرية طالبات 324 بنسبة 79 %

وكلية رياض الأطفال جامعة دمنهور 317 بنسبة 77.3 %

ورياض أطفال جامعة الإسكندرية فرع مطروح 317 بنسبة 77.3 %.

كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف 312 بنسبة 76.1 %.

​

كليات التربية:

تربية فنية بالزمالك جامعة حلوان 298.5 بنسبة 72.8 %

تربية طفولة فرع الوادى جديد 291.5 بنسبة71.1 %

وتربية ابتدائى أسوان 291 بنسبة 71 %

وتربية رياضية بنين شبين الكوم 289 بنسبة 70.5 %

وتربية طفولة أسوان 279.5 بنسبة 68.2 %

وتربية رياضية بنين قنا جامعة الوادى 279.5 بنسبة 68.2 %

وتربية العريش 322 78.5 %

وتربية طفولة جامعة دمنهور 322.5 بنسبة 78.6 %

وتربية ابتدائى جامعة السويس 319.5 بنسبة 77.9 %

التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة 326 بنسبة 79.5 %

وتربية طفولة جامعة السويس 311.5 بنسبة 76 %.

​

كليات التربية النوعية:

نوعية موسيقية المنيا 312.5 بنسبة 76.2 %

نوعية جيزة 311 بنسبة 75.8 %

نوعية موسيقية كفر الشيخ 306.5 بنسبة 74.7 %

نوعية موسيقية الزقازيق 305 بنسبة 74.4 %

نوعية المنصورة 281.5 بنسبة 68.6 %

نوعية موسيقية قنا 295.5 بنسبة 72 %

نوعية عباسية 302 بنسبة 73.6 %

نوعية بور سعيد 301 بنسبة 73.4 %.

​

دار العلوم:

الحد الأدنى لكلية دار العلوم جامعة القاهرة 299 بنسبة 72.9 %

والانتساب الموجه بدار علوم جامعة القاهرة 282.5 بنسبة 68.9 %.

​

الزراعة

زراعه القاهره 340.5

زراعه القاهره/رياضة 335

زراعه الاسكندرية/رياضة 331

زراعه عين شمس/رياضة 329.5

زراعه دمنهور 321

زراعه عين شمس 316.5

زراعه المنصورة/رياضة 313

زراعه الاسكندريه 312.5

زراعه المنوفية/رياضة 311

زراعه كفرالشيخ /رياضة 304

زراعه دمياط/رياضة 297.5

زراعه بنها/رياضة 296

زراعه اسوان/رياضة 293.5

زراعه الزقازيق/رياضة 293

زراعه الفيوم/رياضة 291.5

زراعه سابا باشا الاسكندريه 290.5

زراعه قناة السويس/رياضة 285.5

زراعه طنطا 285

كلية الزراعة جامعة دمياط 277.5

زراعه شبين الكوم ج المنوفية 273

زراعه المنصوره 272.5

زراعه كفر الشيخ 272

زراعه مشتهر 257

زراعه الزقازيق 253.5

زراعة قنا ج جنوب الوادي 248.5

الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان 247.5

زراعه الفيوم 247

زراعه سوهاج 238

زراعه الاسماعيليه ج قناة السويس 236

الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف 234.5

زراعه المنيا 232

زراعه اسيوط 225

زراعه فرع الوادي الجديد 218.5

​

كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام

الحد الادنى للقبول بكلية الألسن كفر الشيخ 395 درجة بنسبة 96.3 %

وكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة بنى سويف 393.5 درجة بنسبة 95.9 %

وكلية إعلام بنى سويف 393 درجة بنسبة 95.8 %

وكلية إعلام جامعة جنوب الوادى 390.5 درجة بنسبة 95.1 %. ​ ​

الألسن

الحد الأدنى للقبول بكليات الألسن عند 386.5 درجة بنسبة 94.2 %

كلية ألسن جامعة أسوان

الحد الأدنى لكلية الألسن جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 392 درجة بنسبة 95.6 %

وكلية ألسن جامعة عين شمس 391 درجة بنسبة 95.3 %

وكلية الألسن جامعة بنى سويف 390 درجة بنسبة 95.1 %

وكلية ألسن جامعة المنيا 389 درجة بنسبة 94.8 %

وكلية الألسن بالاقصر جامعة جنوب الوادى 388 درجة بنسبة 94.6 %

وكلية الألسن جامعة سوهاج 387.5 درجة بنسبة 94.5 %

وكلية الألسن جامعة أسوان 386.5 درجة بنسبة 94.2 %.

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كليات الآثار

الحد الأدنى لكليات الآثار عند 367.5 درجة بآثار انتساب موجه بقنا بجامعة جنوب الوادى بنسبة 89.6 %

فيما جاء الحد الأدنى للقبول بكلية آثار جامعة القاهرة 387 درجة بنسبة 94.3 %

وكلية آثار جامعة الفيوم 383.5 درجة بنسبة 93.5 %

وكلية الآثار انتساب موجه بالأقصر 373.5 درجة بنسبة 91.1 %

وكليتى الآثار بالأقصر وسوهاج 378 درجة بنسبة 92.1 % ،

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وهذا هو التنسيق المتوقع لجميع الكليات ويتمنى موقع القناة الاخبارى التوفيق لكل طلاب الثانوية العامة.

يكثف مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا من استعداداته النهائية للانتهاء من الأعمال اللوجستية الخاصة ببدء تنسيق القبول بالجامعات من موقع التنسيق ومقار المحافظات المختلفة واستعداد الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات لاستقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها للعام الجامعي المقبل 2019-2019,وقالت مصادر مسؤولة بمكتب التنسيق، لـ«المصري اليوم»، إن اللجنة العليا للتنسيق ستجتمع خلال الفترة المقبلة لتحديد الخريطة الزمنية لإجراء أعمال التنسيق لكل الشهادات، مضيفة أن الموعد المبدئي لانطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة من وزارة التربية والتعليم بنحو 48 ساعة.

فيما أعلن مكتب التنسيق استثناء الـ600 طالب من أوائل الثانوية العامة بواقع أول 200 علمي علوم، و200 علمي رياضة، و200 أدبي، وفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم من شرط التوزيع الجغرافي والإقليمي في الالتحاق بالجامعات، مشددًا على إلغاء كل الاستثناءات السابقة في قبول بعض فئات الطلاب بالجامعات الحكومية ,وقال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، المشرف العام على التنسيق، إن المجلس الأعلى للجامعات هو الذي يحدد الأعداد المقرر قبولها في كل قطاع وفقًا لاحتياجات الكليات والسعة الاستيعابية لكل جامعة، مشيرًا إلى أن التنسيق يرشح الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها عن طريق مكتب التنسيق مرة واحدة فقط للطلاب الناجحين الجدد مع التأكيد على عدم ترشيح من سبق ترشحهم من قبل، وذلك تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وننشر تنسيق كلية التمريض2019 , حصريا على موقعنا التنسيق 2019 جديد على موقع القناة الاخبارية درجات قبول تجاره المرحله الثالثه 2019 , موضوع شامل وحصرى كل الكليات والتنسيقات , توقعات تنسيق المرحلة الثالثة جميع الكليات 2019 , ما هى الكليات المتاحة فى المرحلة الثالثة 2019ادبى المنصورة , التقديم فى تنسيق المرحلة الثالثة 2019 , اللينك الرسمي المتاح علي موقع الوزارة , نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019..

تنسيق الثانوية العامة 2019 هل تنسيق 2019 سينخفض

وسنتابع معكم زوارنا الكرام تنسيق الثانوية العامة 2019 فور ظهوره وسننشر معكم تنسيق المرحلة الاولى والحد الادنى لظهورها قبل اى احد ثم سننشر معكم باقى المراحل لعلمى علوم وعلمى رياضة وأدبى

تنسيق الجامعات الخاصة 2019

تأخذ كلية الطب من 95% والصيدلة وطب الاسنان من 90% والهندسة من 80% والفنون التطبيقية وتكنولجيا المعلومات من 70% والاعلام والسياسة والاقتصاد من 65% والتجارة والتربية وباقى الكليات من 60%

خطوات التقديم فى الكليات

يجب على كل الطلاب الناجحين في الدور الأول من الثانوية العامة، التوجه لمدارسهم لسحب الملف للحصول منه على الرقم السري اللازم للدخول على موقع التنسيق تمهيداً للبدء في إدخال رغبات التنسيق الكترونياً، كذلك للحصول على الشهادة الرسمية المعتمدة بالنجاح والتي ستكون من أهم أوراق الإلتحاق بالكليات والمعاهد.

ثم بعد ظهور الكلية المرشحين لها طبع الكلية من خلال بوابة الحكومة المصرية وتجهيز صورا لشهادة الميلاد وللبطاقة الشخصية وللبطاقة الخاصة بولى الامر + الاصل للاطلاع وتجهيز الشهادة الاصلية وصور لها + تصوير بطاقة الترشيخ الخاص بالطالب + المصاريف الخاصة بالكلية والتى ستتعرف عليها من خلال الموقع الرسمى الخاص بالكلية التى انت مرشح لها ثم التقدم لمكتب شؤن الطلبة فى الكلية والتقديم.