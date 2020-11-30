تراند اليوم : شاهد تفاصيل ماحدث مع عروس بيروت لحظة إنفجار المرفأ

بيروت/ الخليج 365

روت العروس اللبنانية، إسراء السبلاني، تفاصيل ماحدث معها في جلسة التصوير الخاصة بزفافها، حين اقتحمت أصوات الانفجار في بيروت هدوء المكان، وحولت الفرحة إلى صدمة، وحالة من الرعب.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة ظهور عروس لبنانية ترتدي فستان الزفاف وهي تبتسم للكاميرا ووجها ينبض بالسعادة، قبل أن قبل أن يقتحم المشهد هدير الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت، وتسبب بمقتل العشرات وإصابة الآلاف وتشريد مئات الآلاف.

وكانت السباني (29 عاماً) تعمل السبلاني، كطبيبة في الولايات المتحدة، وصلت إلى بيروت قبل 3 أسابيع من أجل زفافها، وحرصت على الاطمئنان على عدم إصابة أحد ممن كانوا في المكان خلال جلسة التصوير، في منطقة الصيفي وسط بيروت.

وبعد يوم من الحادث، حاولت السبلاني وزوجها أحمد صبيح (34 عاما) استيعاب ما جرى، إذ كانت صدمتهما كبيرة، ولم يتوقعا أن تتحول فرحتهما إلى شاهد على المأساة التي حلت بالعاصمة اللبنانية.

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وقالت إسراء: "كنت أستعد لهذا اليوم منذ أسبوعين، وكنت سعيدة جدا مثل جميع الفتيات الأخريات، فأنا سأتزوج".

وعبرت عن سعادة والديها بها وهي ترتدي الفستان الأبيض وتبدو مثل الأميرة.

وأضافت: "فجأة حدث الانفجار، لا توجد كلمة يمكن أن تعبر عن الموقف، لقد صدمت، كنت أتساءل: ماذا حدث؟ هل سأموت؟ كيف سأموت؟".

أما زوجها فقال: "بدأنا نتجول في المكان بعد الانفجار، لقد كان الأمر محزنا للغاية، لم يكن من الممكن وصف حجم الدمار وقوة صوت الانفجار، ما زلنا في حالة صدمة/ لم أسمع صوت انفجار بهذه الضخامة من قبل".

لكن الانفجار لم يؤثر على سير حفلة الزفاف، إذ واصل العروسان احتفالهما إلى آخره، رغم تداعيات الانفجار الذي ترك آثاره في نفسيهما وعلى الحضور.

وقالت إسراء: "قال لي زوجي علينا متابعة الحفل، لا يمكننا التوقف، كنت على ما يرام، لكني لم أكن أعيش اللحظة في الواقع، كنت أمشي وكان وجهي يبتسم، لكنني من الداخل مصدومة، ثم ذهبنا لتناول العشاء".

ويستذكر العريس صبيح لحظة دخوله إلى الفندق المتضرر، الأربعاء، لاستعادة متعلقاته وجوازات السفر، قائلاً: "المشهد في الغرفة كان لا يصدق".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت وصلت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، إلى 137 قتيل ونحو 5 آلاف مصاب.