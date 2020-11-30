تراند اليوم : تنسيق كليه علوم ٢٠٢٠ .. تنسيق الكليات 2020

تنسيق كليه علوم ٢٠٢٠ .. تنسيق الكليات 2020 كلية علوم نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020 اليوم السابع تنسيق كلية الالسن من علمى علوم 2020 تنسيق كلية علوم من علمى رياضة تنسيق كلية زراعة 2020 , نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020 لطلاب شعبتى علمى علوم ورياضة، وذلك بحد أدنى للمرحلة الثانية للشعبة العلمية 320 درجة فأكثر بنسبة 78.05%، ويبلغ عدد طلابها 144 ألفا و59 طالبا وطالبة، وبالنسبة للشعبة الأدبية تم قبول الطلاب بحد أدنى 285 درجة فأكثر، أى بنسبة 569.51% لأقل من 328 درجة، ويصل عدد طلاب هذه المرحلة إلى 53 ألفا و864 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 197 ألفا و923 طالبا وطالبة.

- طب بيطرى الإسكندرية 393.5

طب بيطرى القاهرة 393.5

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طب بيطرى الإسماعيلية ج قناة السويس 393

طب بيطرى فرع مطروح 392.8

علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ج بنى سويف 392.5

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية 392.5

هندسة القاهره 392

كلية الألسن ج قناة السويس بالاسماعيلية 391.7

هندسة الاسماعيلية 391.5

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف 391.5

هندسة دمياط 391

تمريض طنطا 391

هندسة بني سويف 391

كلية السياسة والاقتصاد ج السويس 391

إعلام القاهرة 390.5

هندسة المنصورة 390

تمريض دمنهور 390

المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بالاسماعيلية ج قناة السويس 390

علوم دمنهور 389.5

هندسة عين شمس 389.5

الإعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس 389

إعلام بنى سويف 388.5

علوم سوهاج 388.5

تمريض المنصورة 388.5

ألسن عين شمس 388

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كلية الألسن بنى سويف 388

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علوم كفر الشيخ 387.5

علوم الإسكندرية 387.5

علوم القاهرة 387.5

علوم قنا جامعة جنوب الوادى 387

إعلام ج جنوب الوادى 387

ألسن المنيا 387

تمريض شبين الكوم المنوفية 387

علوم الفيوم 386.5

هندسة طنطا 386.5

كلية الألسن بالأقصر ج جنوب الوادى 386.5

هندسة الزقازيق 386

كلية الألسن سوهاج 386

علوم بنى سويف 386

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علوم المنيا 385.5

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علوم طنطا 385.5

علوم الزقازيق 385

هندسة كفر الشيخ 385

علوم عين شمس 385

هندسة شبرا بنها 385

علوم بنها 384.5

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علوم اسيوط 384.5

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هندسة حلوان 384

علوم المنصورة 384

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علوم شبين الكوم ج المنوفية 384

هندسة السويس 383.5

هندسة المطرية جامعة حلوان 383.5

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علوم حلوان 383.5

علوم الاسماعيليه ج قناة السويس 383.5

هندسة الفيوم 383

علوم العريش 383

هندسة قنا 383

هندسة سوهاج 382.5

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كلية الفنون التطبيقية ببنها 381.5

فنون تطبيقية حلوان 381

هندسة اسيوط 381

هندسة إلكترونية منوف جامعة المنوفية 380.5

كلية هندسة الطاقة بأسوان 380.5

تمريض أسيوط 380.5

معهد فني صحى طنطا 380

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تمريض قنا جنوب الوادي 379

تمريض سوهاج 379

تمريض عين شمس 379

كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ 378.5

حاسبات ومعلومات الاقصر ج جنوب الوادى 378

حاسبات ومعلومات القاهره 377.5

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تمريض بني سويف 377.5

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الحاسبات والمعلومات السويس 375

معهد فني صحى بنها 375

تمريض حلوان 375

حاسبات ومعلومات شبين الكوم 374.5

حاسبات ومعلومات بنها 374.5

كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات ببورسعيد 374

كلية الفنون التطبيقية بنى سويف 374

معهد فني تمريض طنطا 374

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المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 360.5

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تربية قنا ج جنوب الوادى 358.5

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معهد فنى صحى أسيوط 357.5

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معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 356.5

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معهد فني تمريض الزقازيق 354

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زراعه عين شمس 347

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تربية طفولة طنطا 346

تربية أسيوط 346

كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة 345.5

تربية أساسى اسكندرية 345.5

تربية/رياضه الإسكندرية 345

تربية ابتدائي السادات 345

زراعه الإسكندرية/ رياضة 345

معهد فنى صحى أسوان 345

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 344.5

تربية/ رياضه الفيوم 344.5

تربية/ رياضه حلوان 344

زراعه دمياط/ رياضة 344

تجاره الإسماعيلية ج قناة السويس 343.5

زراعه دمنهور 343.5

معهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 343.5

تجارة القاهرة 343.5

تجارة بنى سويف 343.5

تربية ابتدائى كفر الشيخ 343

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 343

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 343

تجاره دمنهور 343

معهد فني تمريض اسيوط 343

معهد فنى تمريض بنها 342.5

زراعه القاهرة/رياضة 342.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 342.5

معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر ج أسيوط 341.5

زراعة عين شمس/رياضة 341.5

زراعة الاسكندريه 341.5

تجارة سوهاج 341.5

معهد فنى صحى رياضة بنها 341

معهد فنى صحى رياضة بنى سويف 341

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