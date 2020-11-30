تراند اليوم : تنسيق كليه علوم ٢٠٢٠ .. تنسيق الكليات 2020

- 1/2
- 2/2
تنسيق كليه علوم ٢٠٢٠ .. تنسيق الكليات 2020 كلية علوم نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020 اليوم السابع تنسيق كلية الالسن من علمى علوم 2020 تنسيق كلية علوم من علمى رياضة تنسيق كلية زراعة 2020 , نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020 لطلاب شعبتى علمى علوم ورياضة، وذلك بحد أدنى للمرحلة الثانية للشعبة العلمية 320 درجة فأكثر بنسبة 78.05%، ويبلغ عدد طلابها 144 ألفا و59 طالبا وطالبة، وبالنسبة للشعبة الأدبية تم قبول الطلاب بحد أدنى 285 درجة فأكثر، أى بنسبة 569.51% لأقل من 328 درجة، ويصل عدد طلاب هذه المرحلة إلى 53 ألفا و864 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 197 ألفا و923 طالبا وطالبة.
- طب بيطرى الإسكندرية 393.5
طب بيطرى القاهرة 393.5
اقرأ أيضاً
طب بيطرى فرع الوادي الجديد 393.5
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان 393.5
طب بيطرى بنها 393.5
طب بيطرى جامعة السادات 393
طب بيطرى الإسماعيلية ج قناة السويس 393
طب بيطرى فرع مطروح 392.8
علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ج بنى سويف 392.5
كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية 392.5
هندسة القاهره 392
كلية الألسن ج قناة السويس بالاسماعيلية 391.7
هندسة الاسماعيلية 391.5
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف 391.5
هندسة دمياط 391
تمريض طنطا 391
هندسة بني سويف 391
كلية السياسة والاقتصاد ج السويس 391
إعلام القاهرة 390.5
هندسة المنصورة 390
تمريض دمنهور 390
المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بالاسماعيلية ج قناة السويس 390
علوم دمنهور 389.5
هندسة عين شمس 389.5
الإعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس 389
إعلام بنى سويف 388.5
علوم سوهاج 388.5
تمريض المنصورة 388.5
ألسن عين شمس 388
هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية 388
كلية الألسن بنى سويف 388
كلية علوم الأرض ج بنى سويف 388
علوم كفر الشيخ 387.5
علوم الإسكندرية 387.5
علوم القاهرة 387.5
علوم قنا جامعة جنوب الوادى 387
إعلام ج جنوب الوادى 387
ألسن المنيا 387
تمريض شبين الكوم المنوفية 387
علوم الفيوم 386.5
هندسة طنطا 386.5
كلية الألسن بالأقصر ج جنوب الوادى 386.5
هندسة الزقازيق 386
كلية الألسن سوهاج 386
علوم بنى سويف 386
تمريض الزقازيق 386
كلية الألسن ج أسوان 385.5
علوم المنيا 385.5
هندسة الإسكندرية 385.5
علوم طنطا 385.5
علوم الزقازيق 385
هندسة كفر الشيخ 385
علوم عين شمس 385
هندسة شبرا بنها 385
علوم بنها 384.5
كلية هندسة بنها 384.5
علوم اسيوط 384.5
هندسة بور سعيد 384.5
هندسة حلوان 384
علوم المنصورة 384
علوم أسوان 384
علوم شبين الكوم ج المنوفية 384
هندسة السويس 383.5
هندسة المطرية جامعة حلوان 383.5
تمريض الإسماعيلية 383.5
علوم حلوان 383.5
علوم الاسماعيليه ج قناة السويس 383.5
هندسة الفيوم 383
علوم العريش 383
هندسة قنا 383
هندسة سوهاج 382.5
علوم بورسعيد 382.5
علوم جامعة دمياط 382
كلية البنات علوم عين شمس 382
علوم جامعة السويس 382
هندسة المنيا 382
تمريض المنيا 382
تمريض بنها 382
تمريض كفر الشيخ 381.5
كلية علوم الوادى الجديد 381.5
هندسة أسوان 381.5
كلية الفنون التطبيقية ببنها 381.5
فنون تطبيقية حلوان 381
هندسة اسيوط 381
هندسة إلكترونية منوف جامعة المنوفية 380.5
كلية هندسة الطاقة بأسوان 380.5
تمريض أسيوط 380.5
معهد فني صحى طنطا 380
تخطيط عمرانى القاهرة 380
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ 379
معهد فنى صحى المنصورة 379
تمريض قنا جنوب الوادي 379
تمريض سوهاج 379
تمريض عين شمس 379
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ 378.5
حاسبات ومعلومات الاقصر ج جنوب الوادى 378
حاسبات ومعلومات القاهره 377.5
فنون تطبيقية جامعة دمياط 377.5
تمريض بني سويف 377.5
تمريض القاهرة 377.5
الآثار واللغات بفرع مطروح ج الإسكندرية 377.5
علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ج بنى سويف/ رياضة 377.5
الآثار بصان الحجر ج الزقازيق 377
تمريض الإسكندرية 377
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة 377
حاسبات ومعلومات المنصوره 376.5
حاسبات ومعلومات عين شمس 376.5
تمريض الفيوم 376.5
كلية علوم الاعاقة والتأهيل ج الزقازيق 376.5
فنون جميله عمارة ج حلوان 375.5
حاسبات ومعلومات الزقازيق 375
الحاسبات والمعلومات السويس 375
معهد فني صحى بنها 375
تمريض حلوان 375
حاسبات ومعلومات شبين الكوم 374.5
حاسبات ومعلومات بنها 374.5
كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات ببورسعيد 374
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف 374
معهد فني تمريض طنطا 374
كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية/رياضة 374
تربية الزقازيق 373.5
حاسبات ومعلومات حلوان 373.5
معهد فني صحى الإسكندرية 373.5
الاستزراع المائى والمصايد البحرية بالعريش 373.2
تمريض أسوان 373
حاسبات ومعلومات الاسماعيلية ج قناة السويس 373
كلية فنون جميلة فنون اسيوط 372.5
حاسبات ومعلومات الفيوم 372.5
حاسبات ومعلومات المنيا 372
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف 372
فنون جميلة عمارة ج الإسكندرية 372
حاسبات ومعلومات اسيوط 372
كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف 372
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس 371
معهد فنى تمريض كفرالشيخ 371
تربية المنيا 370.5
معهد فنى صحى ج جنوب الوادى 370.5
إعلام القاهره/رياضة 370.5
معهد فني صحى الزقازيق 370.5
كلية الألسن كفر الشيخ/رياضة 370.5
كلية السياسة والاقتصاد ج السويس/رياضة 370.5
كلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة 370.5
تربية عين شمس 370.5
تربية طنطا 370
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة 370
المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بالاسماعيلية ج قناة السويس /رياضة 370
آثار القاهرة 369.5
تربية المنصورة 369.5
كلية علوم الارض / رياضة ج بنى سويف 369.5
تربية إسكندرية 369.5
المعهد الفنى للتمريض بالجونة 369
تربية دمنهور 368.5
فنون جميله عماره المنيا 368
علوم رياضة الاسكندرية 368
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 368
إعلام بنى سويف/رياضة 368
اثار دمياط 367.5
تكنولوجيا المصايد والأسماك ج اسوان 367.5
كلية فنون جميلة عمارة اسيوط 367.5
الاعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس/رياضة 366.5
كلية الألسن ج قناة السويس بالاسماعيلية/رياضة 366.5
معهد فني صحى بنى سويف 366.5
ألسن عين شمس/ رياضة 366.5
تربية شبين الكوم 366.5
تربية بنها 366.5
آثار الفيوم 366
معهد فنى صحى رياضه طنطا 366
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية 365.5
إعلام ج جنوب الوادى/ رياضة 365.5
ألسن المنيا/ رياضة 365
كلية الألسن بنى سويف/رياضة 364.5
معهد فنى تمريض الإسكندرية 363.5
مصر العالى هندسة وتكنولوجيا منصورة 363.5
علوم رياضة القاهرة 363.5
كلية الألسن بالاقصر ج جنوب الوادى/رياضة 363
تربية السادات 362.5
كلية الألسن سوهاج/ رياضة 362.5
علوم رياضة كفر الشيخ 362.5
فنون جميله فنون الأقصر 362.5
كلية الألسن ج أسوان/ رياضة 362
علوم رياضة دمنهور 362
تربية الفيوم 361.5
معهد فني تمريض المنصورة 361
تربية كفر الشيخ 361
كلية الآثار بالأقصر 360.5
تربية ابتدائى الزقازيق 360.5
تربية حلوان 360.5
علوم رياضة عين شمس 360.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 360.5
زراعه القاهرة 360
فنون جميلة فنون المنيا 360
معهد الصفوة العالى هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 359.5
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 359
علوم رياضة المنصورة 359
تربية قنا ج جنوب الوادى 358.5
تمريض فرع مطروح 358.5
المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 358
معهد فنى صحى أسيوط 357.5
علوم رياضة طنطا 357.5
تجاره المنصورة 357
معهد فنى تمريض المنيا 356.5
علوم رياضة حلوان 356.5
علوم رياضة شبين الكوم 356.5
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 356.5
علوم رياضة بنها 355.5
آثار قنا جنوب الوادي 355
علوم رياضة الفيوم 354
معهد فني تمريض الزقازيق 354
تربية ابتدائى المنصورة 354
كلية الآثار سوهاج 353.5
تربية ابتدائي طنطا 353.5
معهد فني صحى رياضة المنصورة 353.5
تربية/رياضه طنطا 353.5
تربية ابتدائى المنيا 353
معهد فني صحى سوهاج 353
علوم رياضة الزقازيق 352.5
تربية ابتدائي شبين الكوم 352
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 352
كلية الاثار ج اسوان 351.5
معهد فنى تمريض بفاقوس ج الزقازيق 351.5
بنات علوم رياضة عين شمس 351.5
علوم رياضة بورسعيد 351.5
علوم رياضة الاسماعيلية 351
تجاره الاسكندريه 350.5
تربية سوهاج 350.5
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 350.5
تربية/رياضه عين شمس 350
علوم العريش/رياضة 350
التربية للطفولة المبكرة ج الزقازيق 350
علوم رياضة جامعة السويس 350
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 349.5
تجارة قنا ج جنوب الوادي 349.5
معهد فني صحى رياضه الزقازيق 349
علوم رياضة جامعة دمياط 349
علوم رياضة بنى سويف 349
علوم رياضة المنيا 349
علوم رياضة اسوان 348.5
علوم رياضة سوهاج 348.5
معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 348.5
تجاره جامعة دمياط 348.5
تجاره الزقازيق 348
تربية/رياضه بور سعيد 348
علوم رياضة اسيوط 348
فنون جميله فنون حلوان 348
علوم رياضة قنا جنوب الوادى 347.5
فنون جميله فنون ج الاسكندريه 347.5
كلية تجارة ج أسوان 347.5
تربية بنى سويف 347.5
تجاره كفر الشيخ 347.5
معهد فني صحى بور سعيد 347.5
كلية علوم/رياضة الوادى الجديد 347.5
تمريض بور سعيد 347
تربية/رياضة الزقازيق 347
زراعه عين شمس 347
تربية ابتدائى دمنهور 346.5
كلية البنات تربية عين شمس 346
تربية طفولة طنطا 346
تربية أسيوط 346
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة 345.5
تربية أساسى اسكندرية 345.5
تربية/رياضه الإسكندرية 345
تربية ابتدائي السادات 345
زراعه الإسكندرية/ رياضة 345
معهد فنى صحى أسوان 345
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 344.5
تربية/ رياضه الفيوم 344.5
تربية/ رياضه حلوان 344
زراعه دمياط/ رياضة 344
تجاره الإسماعيلية ج قناة السويس 343.5
زراعه دمنهور 343.5
معهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 343.5
تجارة القاهرة 343.5
تجارة بنى سويف 343.5
تربية ابتدائى كفر الشيخ 343
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 343
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 343
تجاره دمنهور 343
معهد فني تمريض اسيوط 343
معهد فنى تمريض بنها 342.5
زراعه القاهرة/رياضة 342.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 342.5
معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر ج أسيوط 341.5
زراعة عين شمس/رياضة 341.5
زراعة الاسكندريه 341.5
تجارة سوهاج 341.5
معهد فنى صحى رياضة بنها 341
معهد فنى صحى رياضة بنى سويف 341
تربية طفولة كفر الشيخ 341
التربية للطفولة المبكرة ج المنوفية 340.5
تربية ابتدائي عين شمس 340.5
معهد فني صحى اسماعيليه 340.2
رياض اطفال المنصوره 340
تجارة عين شمس 339.5
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 339.5
تربية/رياضه شبين الكوم 339.5
تربية ابتدائي الفيوم 339.5
معهد فني تمريض بنى سويف 339.5
تجاره طنطا 339.5
تربية بور سعيد 339
تربية/رياضه بنها 339
تربية/رياضه المنصورة 339
نوعية طنطا 338.5
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان 338.5
تجاره بور سعيد 338
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 336.5
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 336.5
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 336
تربية جامعة السويس 336
تجاره بنها 336
ع.هندسة وتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 336
رياض اطفال بورسعيد 335.5
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 335
تجاره أسيوط 334
معهد فني تمريض سوهاج 333.5
نوعية الزقازيق 333.5
تربية الاسماعيليه 333
تربية فرع الوادى الجديد 333
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر 332.5
تربية ابتدائي بنها 332
المعهد العالى للهندسة بمدينة 15 مايو 332
تربية/رياضة جامعة السادات 331.5
التربية للطفولة المبكرة ج السادات 331.5
تجاره شبين الكوم ج المنوفية 331.5
عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 331.5
نوعية المنيا 331
معهد فني تمريض الفيوم 331
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 331
كلية التجارة ج العريش 330.7
تربية ابتدائى اسيوط 330.5
تجارة جامعة السادات 330.5
المعهد الفني للتمريض بقنا 330.5
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 330
بنات تربية/رياضه عين شمس 329.5
تربية طفوله الإسكندرية 329.5
تجاره جامعة السويس 329
تربية طفوله ج دمنهور 329
زراعه كفرالشيخ /رياضة 328.5
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 328.5
عالي هندسة بلبيس 328
سياحه وفنادق الاسكندريه 327.5
زراعه سابا باشا الاسكندريه 327
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 327
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 327
زراعه المنصورة/رياضة 326.5
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان 326.5
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 326.5
نوعية كفر الشيخ 326.5
السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 326
كلية حقوق المنيا 326
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 326
تربية/رياضه كفر الشيخ 325.5
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 325.5
تجاره انتساب موجه المنصوره 325.5
تربية/رياضه دمنهور 324.5
كلية رياض الاطفال اسيوط 324
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 324
تجاره انتساب موجه الاسكندرية 324
التربية للطفولة المبكرة الفيوم 324
التربية للطفولة المبكرة المنيا 323.5
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 323.5
كلية الزراعة جامعة دمياط 323
كلية رياض الاطفال جامعة دمنهور 323
نوعية الاسكندريه 322.5
زراعه المنصوره 321.5
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 321.5
معهد عالى فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 321.5
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس 321
آداب القاهرة 321
معهد فنى صحى رياضة أسوان 321
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان 320.5
زراعه أسوان/ رياضة 320.5
المعهد العالى للهندسة بالمنيا 320.5
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط 320
معهد فني صحى امبابة 320
زراعة طنطا 320
التربية للطفولة المبكرة ج بنى سويف 320