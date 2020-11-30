تراند اليوم : تنسيق الثانوية العامة 2020 القاهرة

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تنسيق الثانوية العامة 2020 القاهرة ، استعرضت تقارير مصرية محلية، اليوم الثلاثاء، تنسيق الثانوية العامة 2020 القاهرة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة. وتتوقع صحيفة "الوطن" المصرية انخفاض نسبة تنسيق الكليات بنسبة لا تقل عن 1% مقارنة بالعام الماضي، وهي كالتالي:
توقعات تنسيق الكليات 2020 (القسم الأدبي)
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة: 402.0
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية: 398.5
ألسن كفر الشيخ: 398.5
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آثار ولغات مطروح: 385.5
آثار الفيوم: 384.5
تربية عين شمس: 382.5
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق: 375.0
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا: 375.0
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد: 374.0
تربية طفولة مبكرة الزقازيق: 372.0
آداب الإسكندرية: 350.5
آداب العريش: 350.2
تجارة عين شمس: 343.0
آداب انتساب موجه القاهرة: 341.5
فنون جميلة (فنون) المنيا: 341.0
تجارة الإسكندرية: 341.0
آداب انتساب موجه عين شمس: 339.5
تجارة انتساب موجه القاهرة: 332.0
آداب انتساب موجه الإسكندرية: 332.0
تربية نوعية بنها: 331.5
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل: 330.5
تجارة طنطا: 324.0
حقوق بني سويف: 315.0
تجارة انتساب موجه بورسعيد: 314.5
آداب انتساب موجه سوهاج: 314.5
حقوق بنها: 308.5
حقوق انتساب موجه سوهاج: 308.0
تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ: 304.5
تربية نوعية الفيوم: 304.0
اقتصاد منزلى العريش: 304.0
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم: 303.5
حقوق انتساب موجه حلوان: 303.0
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية: 295.0
دار العلوم المنيا: 294.5
دار العلوم انتساب موجه أسوان: 292.0
أكاديمية أخبار اليوم تكنولوجيا صحافة 6 أكتوبر: 292.0
معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة: 262.0
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان: 262.0
تربية رياضية بنين بني سويف: 261.5
الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة: 261.0
تربية رياضية بنين حلوان: 261.0
توقعات تنسيق الثانوية العامة 2020 (القسم العلمي)
طب المنوفية بشبين الكوم: 405.5
هندسة بترول وتعدين السويس: 405.5
طب جنوب الوادي: 405.0
طب الزقازيق: 405.0
طب طنطا: 405.0
طب القاهرة: 405.0
طب سوهاج: 405.0
طب عين شمس: 404.5
طب الإسكندرية: 404.5
صيدلة عين شمس: 401.5
صيدلة الإسكندرية: 401.0
صيدلة بور سعيد: 401.0
طب بيطري دمنهور: 398.5
طب بيطري القاهرة: 398.5
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة: 398.5
طب بيطري الإسكندرية: 398.0
طب بيطري الوادي الجديد: 398.0
طب بيطري مطروح: 398.0
طب بيطري مدينة السادات: 398.0
هندسة سوهاج: 389.5
هندسة كفر الشيخ: 389.5
هندسة بنها بشبرا: 389.5
هندسة بور سعيد: 389.5
هندسة الإسكندرية: 389.5
تمريض بني سويف: 383.0
تمريض حلوان: 383.0
تربية المنصورة: 383.0
فني تمريض طنطا: 382.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا: 358.5
علوم حلوان رياضة: 358.0
علوم طنطا رياضة: 358.0
وخصصت وزارة التربية والتعليم المصرية، رابطا مباشرا عبر موقعها الرسمي لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2019-2020.
وصرح وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، اليوم الثلاثاء، أن نسبة النجاح في الثانوية العامة أعلى من العام السابق، إذ بلغت نحو 81.5% هذا العام.
بينما أشار إلى أن نحو 18% من طلاب الثانوية العامة، حصلوا على مجموع أكثر من 95% إلى أقل من 100%.