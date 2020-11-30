تراند اليوم : تنسيق الكليات العسكرية 2020

تنسيق الكليات العسكرية 2020 ، يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة للعام 2020 في جمهورية مصر العربية الراغبين بالاطلاع على معدلات القبول في الكليات العسكرية للعام 2020 "الكلية البحرية والحربية والجوية والفنية والدفاع الجوى وطب عسكرى" ، معدلات القبول في الكيات العسكرية لجميع الراغبين بالاطلاع على معدلات القبول والحد الادنى والاعلى من خلال المقال التالي :-

تنسيق الكليات العسكرية 2020

70% للحربيه والبحرية 60% للجوية 85%للدفاع الجوى 92%للفنية .و98%للطب العسكرى .





اما كلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التى تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية بحد أدنى مجموع ( 65% ) لهذا العام ( 2020 ) , أو العام السابق ( 2019 )

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