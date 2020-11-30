تراند اليوم : تحضير درس اسماء الاشارة للسنة الثانية متوسط .. تحضير درس اسماء الاشارة

ننشر لكم في مقالة تعليمية تحضير درس اسماء الاشارة للسنة الثانية متوسط مع شرح وطرح مجموعة من الأمثلة ومناقشها وعرض تفصيلي لمجموعة من الأسئلة ، والتحليل لأسماء الاشارة للسنة الثانية متوسط في دولة الجزائر والمغرب العربي، مع الاشارة لإستعمالات اسماء الاشارة ودلالتها.

عرض ومناقشة الأمثلة :

تستخرج عن طريق الأسئلة المرفقة ـ تحقيقا للمقاربة النّصّيّة ـ من نص الأعياد ص 102 .

1 ـ قال هذا الرّجل الحكيم : " إنّ هذا رأي صائب "

س : إلام احتكمت الأمم لإظهار زينتها ؟

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2 ـ وبحكم هذه السّنّة الفطريّة كان لكلّ أمّة أيّام تظهر فيها زينتها .

س : ما هي الأعياد حسب الفقرة الأخيرة ؟

3 ـ والأعياد بعد ذلك ذات صحف ماضية محبّذة .

4 ـ الفطر والأضحى ، هذان هما عيدا المسلمين ، إنّ هذين العيدين مميزان .

5 ـ هؤلاء الرّجال و النّساء محتفلون فقد عمّت أجواء الفرح بالعيد هنا و هناك .

قراءة الشّواهد : يقرأها الأستاذ ويكلّف متعلّمين أو ثلاثة بقراءتها قراءة إعرابيّة صحيحة .

المناقشة والتّحليل :

لاحظ المثال الأوّل وتأمّل الكلمتين المسطر تحتهما . ما نوعهما ؟ ج : اسمان . هل عرفت المقصود بالإشارة ؟ ج : نعم فهما الرّجل و الرّأي ـ علام دلّت " هذا " الأولى ؟ ج : دلّت على وجود رجل نشير إليه ـ وبم أخبرتنا ؟ ج : أنّ الرّجل حكيم . إذن فهذا الاسم من المعارف لأنّ المقصود به معيّن معروف . كيف نسمّي الاسم الذي نشير به إلى شيء ما ؟ ج : اسم إشارة . ما موقعهما الإعرابيّ ؟ ج : الأوّل : فاعل مرفوع و الثّاني اسم إن منصوب ـ هل ظهرت العلامة الإعرابيّة عليهما ؟ ج : لم تظهر ـ وهل تغيّر شكله بزيادة أو نقص ؟ ج : لم تتغيّر كيف نسمّي ما لزم آخره حركة واحدة ؟ ج : المبنيّ ـ وكيف نسمّي المقصود بالإشارة ؟ [ الذي أشرنا إليه ] ج : مشار إليه ـ ما الفرق بين المشار إليهما في المثال ؟ ج : الأوّل مادي [محسوس مرئي حاضر] والثّاني غير محسوس ـ إلا توصّلت ؟

1 ـ أسماء الإشارة : أسماء علم مبنيّة تدلّ على معيّن (ملموس أو محسوس) بواسطة إشارة باليد أو نحوها إذا كان المشار إليه ماديا مثل : هذا هاتف وهذه سيّارة .

أو بإشارة معنويّة إذا كان المشار إليه معنويا مثل : تلك مسألة صعبة

لنعد مجدّدا إلى الأمثلة . ما الضّمير الذي يناسب هذا ؟ ج : ضمير المفرد المذكّر ـ أذن هذا يدلّ على المفرد المذكّر ـ حدّد اسم الإشارة في م 2 . ج : هذه . علام تدلّ هذه ؟ ج : المفرد المؤنّث . هل يشار إلى المفرد المؤنّث بهذه فقط ؟ ج : لا بل يشار لها ب : هاته ـ هذي ـ هاتي

علام دلّ اسم الإشارة " ذلك " ؟ على المفرد المذكّر ـ ما الفرق بين " هذا وذلك " ؟ ج : يشار بهذا للقريب و بذلك للبعيد ـ ما نقيض ذلك ؟ ج : تلك . علام تدلّ ؟ ج : المفرد المؤنّث البعيد .

ما اسم الإشارة في م 4 ؟ ج : هذان ـ هذين ـ ما إعرابهما ؟ ج : هذان مبتدأ مرفوع ، هذين اسم إنّ منصوب ـ إلام يشار بهما ؟ ج : المثنّى المذكّرـ ما مرادفهما من المؤنّث ؟ ج : هاتان ـ هاتين

علام دلّ اسم الإشارة ّهؤلاء" ؟ ج : على جمعي المذكّر والمؤنّث .

إلام يشار ب "هنا وهناك " ؟ ج : إلى المكان ـ ما الفرق بينهما ؟ ج : هنا للإشارة إلى المكان القريب وهناك للبعيد .

2 ـ دلالة أسماء الإشارة واستعمالاتها : تستعمل للعاقل وغير العاقل

هذا ـ ذلك

ـ ذاك : للمفرد المذكّر القريب : ـ هذا أمر دبّر بليل ـ ذاك أستاذ اللغة العربيّة.

هذه ـ هاته ـ هذي ـ هاتي ـ تلك : للمفردة المؤنّثة القريبة : هذه خديجة و هاته غرفتها . هذان ـ هذين : للمثنّى المذكّر ـ هذان خصمان اخصموا في ربّهم ـ قرأت هذين الكتابين هاتان ـ هاتين : للمثنى المؤنّث : افْتُتِحَتْ هاتان المؤسستان حديثاً ـ حللت هاتين المسألتين

هؤلاء ـ أولئك : للجمع مذكّر أو مؤنّثا : هؤلاء أبطال (بطلات) الجزائر

قوله تعالى : " إنَّ السَّمْعَ والبَصَرَ والفؤاد كلُّ أولئكِ كانَ عَنْهُ مَسؤولاً "

هنا : يشار به للمكان القريب : هنا يسكن قريبي .

هناك ـ هنالك : يشار بها للمكان للبعيد : هناك مكّة المكرّمة . (هُنَالِك ابْتُلِىَ الْمُؤْمِنُونَ

ملاحظات :

أ ـ كلّ أسماء الإشارة مبنيّة إلا هذان ـ هاتان [عند الرفع ] وهذين ـ هاتين [عند النّصب والجر]

ب ـ يشار بها إلى المفردة المؤنّثة وإلى الجمع المؤنّث : تلك سحابة ماطرة ـ تلك سحب ممطرة

ج ـ هذا أصلها ذا [ الهاء للتّنبيه ] هذه = ذه ـ هذان = ذان ـ هاتان = تان ـ هؤلاء = أولاء .

د ـ تستخدم : ثمَّ وثمّة للإشارة إلى المكان البعيد : " فثمّ وجه الله

أوظّف تعلّماتي :

1 ـ ضع اسم إشارة مناسب مكان النّقط :

.... شاعرا العروبة [هذان ] ـ ... مذيعة الأطفال [ هذه] ـ ... أقمار صناعيّة [ تلك ـ هذه]

.... ممثّلات الفرقة [ هؤلاء] ـ ... بيت محمّد و .... مدرسته [ هنا ـ هناك ] ـ

.... روّاد فضاء [ هؤلاء] ـ ... الولدان و .... البنتان أبناء ... الرّجل [ هذان ـ هاتان ـ هذا ]

2 ـ أعرب : إنَّ هذين المبنيين مؤجران .

إنّ : حرف مشبّه بالفعل يفيد التّوكيد

هذين : اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب اسم إنّ [ ولها إعراب ثان : اسم إشارة اسم إنّ منصوب وعلامة نصبه الألف لأنّه مثنّى ] .

المبنيين : بدل منصوب وعلامة نصبه الياء لأنّه مثنّى .

مؤجّران : خبر إنّ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنّه مثنّى .

" هذا خلق الله "

هذا : اسم إشارة مبنيّ على السّكون في محلّ رفع مبتدأ [ أو الهاء للتنبيه وذا اسم إشارة ....]

خلق : خبر مرفوع وعلامة رفعه الضّمّة الظّاهرة على آخره وهو مضاف .

الله ـ لفظ جلاله ـ : مضاف إليه مجرور وعلامة جرّه الكسرة الظّاهرة على آخره .