تراند اليوم : حالة الجو في شهر رمضان المبارك

محافظات- الخليج 365:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبوم غد الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الأربعاء، يكون الجو حاراً وجافاً ومغبراً ، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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