تراند اليوم : مسلسل " باب الحارة 8 ".. باب الحارة الجزء الثامن الحلقة الاولى عبر شاهد نت

الخليج 365-وكالات:في حين تستمرّ المكائد والمؤامرات والصراعات في "حارة الضبع"، تبرز في الجزء الثامن من مسلسل "باب الحارة" شخصية "زهدي" (التي يؤدي دورها الممثل السوري فادي صبيح) القادم من حارة جديدة كرأس حربةٍ للصراع في وجه شخصيتَي "أبو عصام" و"أبو ظافر".هذا الموسم الجديد من المسلسل الشهير سيكون مختلفاً عمّا سبقه وسيغوص في متاهاتٍ واسعةٍ وكثيرةٍ في الحارة، وهو من بطولة علي كريم، شكران مرتجى، مصطفى الخاني ، وفاء موصللي، ميلاد يوسف، محمد حداقي، محمد خير الجراح، شادي زيدان، عباس النوري، صباح الجزائري، أسعد فضة، ميسون أبو أسعد، مرح جبر، يامن الحجلي.

نشير الى أنّ الجزء الثامن من هذا المسلسل سيتضمّن مواجهاتٍ عديدة لإبن العقيد الذي كان يدير شؤون الحارة، كما وستدخل على الخطّ شخصيات جديدة قد تتسبّب بمأساةٍ كبيرةٍ لبعض العائلات وذلك في قالبٍ دراميّ مميّز ومحبك.

وهذه الأمور الجديدة التي نتكلّم عنها تطال شخصية "العكيد معتز" الذي سيؤدّي دوره الفنان "مصطفى سعد الدين" بعدما إعتذر الفنان وائل شرف، حيث سيعيش مشاكل كثيرة في الجزء الثامن تتعلّق بزوجته "خيرية" التي تتوفى فيما بعد جرّاء القهر والحزن الذي ستعانيه بعد زواج العكيد من "سارة"، وبعدما يقرّر أنه سيعيش معهما في بيتٍ واحدٍ بعيداً عن منزل الوالد.

ولكن، ما هي إلّا فترةٍ قصيرةٍ حتى يكتشف البطل أنّ زوجته الثانية "سارة" يتعذّر عليها الانجاب، الأمر الذي سيتسبّب بمشاكل كثيرة بينهما وترتفع حدّتها، فيتدخّل بعض المقرّبين لإيجاد الحلول المناسبة والمرضية للطرفيْن.

هذا وسنشهد من جانبٍ آخر صراعٌ كبيرٌ على زعامة الحارة بين "أبو عصام" و"أبو ظافر" بالإضافة إلى مشاكل النساء والزواج والطلاق وغيرها من الحكايا التي سبق وتفاعل معها الجمهور في الماضي، فضلاً عن بعض المواجهات التي ستطرأ على حياة "إبن العكيد" حيث ستظهر شخصيات جديدة وتكون المأساة والأحزان سيدة الموقف لفترةٍ معيّنة.

اقرأ أيضاً

مع بداية اليوم الأول للشهر الفضيل"رمضان"نقدم لكم عشاق الدراما السورية باب الحارة الجزء الثامن من المسلسل الشهير الذي حاز على قلوب الملايين في الوطن العربي، باب الحارة الجزء الثامن يطل علينا في حلقته الأولى بحلة جديدة من الشخصيات التمثيلية السورية الشهيرة،فلقد رسم البريموا الخاص بالمسلسل الحبكة الرئيسية التي ستدور حولها قصة مسلسل باب الحارة لهذا العام فلقد أظهر أن سارة زوجة العقيد معتز وحماتها أم عصام دور في بارز في قيادة الحارة.

وجاء في اعلان مسلسل باب الحارة الموسم 8 الذي عرض على قناة MBC تسجيل صوتي فيه" أدم طلع من الجنة والسبب حوا،وحرب البسوس لى بقيت 40 سنة كان سببها إمرأة،وعنتر إنقتل بحب مرة،ووراء كل رجل عظيم إمرأة هيك بقولوا،حرمة تحكم الحارة ..ياباطل".

بهذه الكلمات رسم إعلان المسلسل خطوط الحلقة الاولى من مسلسل باب الحارة هذا الموسم،فأم عصام ستكون لها الكلمة الناهية على زوجها فيما يتعلق بأمور الحارة وشؤونها"كما أن الحرب تقوم بين سارة وزجة العقيد معتز خيرية تنتهي نهايتها بموت خيرية بعد وقوعها عن السلم.

وتظهر محامية خاصة في مسلسل باب الحارة الجزء الثامن تدافع عن الحارة بعد طلب الفرنساوي من أهلها هدمها لإعادة بنائها وفقاً للتطور الحاصل ومواكبة العصر.

وتستمر مشاكسات عصام مع زوجاته ويترقب إبنته من زوجته لطفية قد ينتهي بعرضها للزواج،ويواصل عصام مهنته كحلاق لكن يطرأ بانه يصبح يقود دراجة لقضاء احتياجاته الخاصة.

ويظهر فدائيين جدد في باب الحارة الجزء الثامن ويشتد الصراع مع الفرنساوي،ويتخلل الحلقات القادمة المزيد من الاثارة والأكشن،وتكون إحدى المغارة في الجبل المكان الرئيسي لإختباء المقاومين من الفرنسيين.