جديد محاكمة سما المصري في قضيتي ريهام سعيد والفجور

شهدت محاكمة الفنانة المصرية سما المصري تطورات جديدة بعد عرضها على محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، في قضيتي سب ريهام سعيد والتحريض على الفجور.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد حصلت سما المصري على حكمين نهائيين بـالحبس والغرامة في قضيتي سب ريهام سعيد والتحريض على الفجور من محكمة جنح المستأنف.

وقضت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، بحبس سما المصري سنة وتغريمها 100 جنيه، والمراقبة سنة، في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية في الاعتداء على قيم المجتمع المصري، بعد إلغاء حكم أول درجة.

كما قضت بقبول استئناف سما المصري على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جينه، في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيدة، والقضاء بحبسها 6 أشهر وإلغاء الغرامة الموقعة. وفق موقع مزمز

وبحسب تحقيقات القضية رقم 535 لسنة 2020، فإن المتهمة سامية أحمد عطية، الشهيرة بـ " سما المصري " قامت بقذف المجني عليها ريهام عمرو حسن سعيد، وشهرتها ريهام سعيد .