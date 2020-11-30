تراند اليوم : حلمت اني اشرب خمر ! !

تفسير حلمت اني اشرب خمر من أكثر التفاسير التي شغلت المُفسّرين مُنذ القِدم، فإنّ الخمر يُعدّ مِن المشروبات الروحية التي حرّمها الإسلام، نظرًا لأنّها تُذهب العقل ويكُون الإنسان في شكل لا وعي، فماذا إن جاء الخمر في المنام وإنّني أشربه ما التفسير الكامل له وماذا يحمِل من خير وشرّ للإنسان في الحلم.

شُيوخ التفسير فسّروا مثل هذه الأحلام كثيرًا وقد اختلفت تفسيرات الأحلام بين الشيوخ مابين خير أو شر للإنسان الحالم، لهذا سوف نُفسّر لكم حلم حلمت اني اشرب خمر في المنام حسب شيوخ التفسير من القرآن والسنة، فقد ورد هذا الحلم في منام المسجُونين مع نبي الله يوسف وكان خيرًا، ولكن جوانب الحلم والحالة النفسية للإنسان لها تأثير على تفسير الحلم.

تفسير حلمت اني اشرب خمر

يحلُم العديد من الأشخاص بمثل هذا الحلم، لكن يختلف تفسير كُل حلم حسب الظروف المُحيظة بالحلم، لهذا ما هُو التفسير الكامل لمثل هذا الحلم عند إبن سيرين والنابلسي.

شرب الخمر في المنام يدل على الهم والحزن، والسكر غنى الدهر مع البطر، فإذا كان السكر من نبيذ فهو سلطان على كل حال، فإن سكر ومزق ثيابه، فإن رجل يبطر، ولا يحتمل النعم، ولا يضبط نفسه.

ومن رأى: أحداً يشرب خمراً وسكر منها فإنه يصيب مالاً حراماً، ويصيب من ذلك الملك سلطاناً، والسكر سلطان ومال إذا كان من شراب، والسكر من غير شرب خوف شديد، والسكر دليل رديء للرجال والنساء لأنه يدل على جهل كثير، والسكر دليل خير لمن كان خائفاً، والتساكر من غير سكر يدل على الادعاء بما ليس فيه، وبما لا يقدر عليه. وربما نزلت به نازلة تهمه فيرجع منها سكراناً وهو ليس بسكران، وإن كان من أهل الصلاح غلب عليه السكر من حب الله تعالى.

أما تفسير حلم رؤيا شرب الخمر لابن سيرين : في الأصل مال حرام بلا مشقة فمن رأى أنه يشرب الخمر فإنه يصيب إثماً كثيرأ ورزقاً واسعاً لقوله عز وجل ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ) ومن رأى أنه شربها ليس له من ينازعه فيها فإنه يصيب مالاً حراماً وقالوا بل مالاً حلالاً فإن شربها وله من ينازعه فيها فإنه ينازعه في الكلام والخصومة بقدر ذلك.

وتفسير حلم رؤيا شرب الخمر للنابلسي : هو في المنام مال حرام فمن رأى أنه يشرب الخمر فإنه يصيب إثماً كبيراً ورزقاً واسعاً ومن رأى أنه يشربها وليس له منازع في كأسها أصاب مالاً حراماً وقيل بل مالاً حلالاً فإن كان له منازع فإنه ينازعه في الكلام والخصومة.

تفسير حلم رؤيا شرب الخمر لابن شاهين : من رأى أنه شرب خمراً وليس هناك من ينازعه فيها فإنه يصيب مالاً حراماً بقدر ما شرب منها وقيل إثماً كبيراً لقوله تعالى ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ) ومن رأى أنه يشرب خمراً فسكر منه فإنه يصيب مالاً حراماً.

تفسير حلم شرب الخمر بدون سكر

الخَمر كما هُو مَعروفٌ عنه فهو حرام شرعاً نظراً لأنه يُذهب العقل ويجعل الإنسان غير واعي لما حوله فما هو تفسير حلم شرب الخمر بدون سكر.

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