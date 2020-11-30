تراند اليوم : تردد قناة atv الكويتية

تردد قناة atv الكويتية، ان هذه القناة من أهم وأشهر القنوات العربية الخليجية التي قم محتوى منوع، وهي من القنوات اليت تبث عبر القمرين النايل سات والعرب سات، كما أنها من القنوات التي تبث العديد من البرامج المنوعة والفريدة من نوعها، بالإضافة الي أن الكثير من المواطنين يبحثون عن تردداتها الجديدة، وذلك لان إدارة القناة عملت علي تحديث كافة تردداتها التي تبث عليها منذ سنوات، ولهذا قام فريق عمل صحيفة مجلتك بالبحث عن الترددات الجديدة، وبالفعل حصلنا عليها بعد جهد كبير، وفي هذا المقال سنرفق لكم أحدث تردد قناة atv الكويتية الجديد.

تردد قناة atv الكويتية الجديد 2018

يسرنا في هذه الفقرة أن نضع بين أيديكم أحدث ترددات تردد قناة atv الكويتية الجديدة، بالإضافة الي أن هذه القناة من أجمل وأروع القنوات الخليجية.

القمر الصناعي نايل سات التردد 10796 معدل الترميز 27500 معامل الخطأ 5/6 الاستقطاب عمودي/ V

قناة atv هي واحدة من أهم القنوات الفضائية في الخليج العربي، وتقوم بعرض أهم ما يهم المجتمع الخليجي من برامج وأعمال فنية متنوعة تلاقي إعجاب المشاهدين، القناة ملك لرجل الأعمال الكويتي منصور حيدر، وتمتلك القناة إستوديهين في المبنى الخاص بها والموجود بالكويت، يشغل منصب المدير التنفيذي للقناة الإعلامي البارز أحمد الفضلي.