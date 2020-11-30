تراند اليوم : تردد قناة عدن 24 علي النايل سات

تردد قناة عدن 24 علي النايل سات نقدمها لم يرغب في التعرف علي أخر الأخبار المهمة، والعاجل في الوضع اليمني، حيث تقدم القناة العديد من البرامج، والبث المباشر لاحداث التي تدار في الساحة اليمنية، حيث تحسب هذه القناة علي اليمن بن بريك الذي يعمل علي التعاون المشترك مع الإمارات من أجل تقديم الدعم المالي للمحافظة لعي عمل هذه القناة، المختصة في الشأن الجنوبي، والتأثير علي الرؤية التي تعمل بها الإمارات، في المنطقة، فمن خلال متابعة القناة، نشاهد مدي استخدام أحدث الأدوات في الإعداد، والتجهيز، فقد تمكنت افتتاح القناة في القاهرة، والتي تبث علي التردد نايل سات، والتي تعمل علي إذاعة قناة عدن الخاصة بالأخبار علي مدار الساعة، من خلال هذا الموضع نقدم لكم تردد قناة عدن 24 علي النايل سات.

تردد قناة عدن 24 الجنوبية 2018

تقدم القناة العديد من البرامج المهمة، والتي تساعد علي التعرف علي أهم المستجدات في الساحة الجنوبية، والتي نتعرف عليها من خلال متابعة قناة عدن 24 التي تقدم العديد من البرامج السياسية، والأخبار المباشرة للحالة اليمنية، وتقديم البرامج الخاصة بالتحليل السياسي لليمن، فمن يرغب في الحصول علي التردد الجديد لقناة عدن من خلال البيانات التالية.

تردد نايلسات 11316 – عمودي 4/3 27500

تردد عرب سات 12035 – أفقي 5/6 – 27500

نسى علي الدوام الحصول علي المعلومات الدقيقة، والتي تساعد في الوصول إلي التردد الجديد، والذي يؤثر علي مشاهدة قناة عدن، حيث يكون هنالك العديد من الترددات التي تتواجد علي المواقع المختلفة، لكنها قديمة، فكن علي موعد من اجل الحصول علي البيانات الكاملة علي الدوامة من خلال تردد قناة عدن.

اقرأ أيضاً