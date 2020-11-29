تراند اليوم : فيديو التنمر بشيكابالا .. فيديو التنمر علي شيكابالا كامل HD فيديو شيكابالا الكلب بدون حدف

- 1/2
- 2/2
فيديو التنمر بشيكابالا فيديو شيكابالا الجديد فيديو التنمر علي شيكابالا فيديو شيكابالا شيكابالا فيديو التنمر على شيكابالا التنمر على شيكابالا فيديو الكلب بتاع شيكابالا فيديو الكلب فيديو الكلب لشيكابالا فيديو شيكابالا الكلب فيديو شيكابالا والكلب فيديو الكلب وشيكابالا
وأظهر مقطع فيديو مجموعة من جمهور النادي الاهلي وهم يحملون كلب ويهتفون بأسم لاعب النادي الزمالك شيكابالا.
وجاء الفيديو عقب انتهاء مباراة كاس الامم الافريقية وفوز نادي الاهلي على الزمالك بنتيجة 2/1 .
وعقب نشر الفيديو قبض الامن المصري المجموعة التي هتفت بحمل الكلب وتم تحويل ملفاتهم للنيابة العامة.
اقرأ أيضاً