تراند اليوم : تحضير درس مراحل تشكل العالم الاسلامي 1 ثانوي

تحضير درس مراحل تشكل العالم الاسلامي 1 ثانوي مع عرض تفصيليس للميزات في تلك الفترة الزمنية وأهم المحطات المعلمية بدءاً من دولة الرسول مروراً بالمرحلة الراشدية وظهور الفتن.

مراحل تشكل العالم الإسلامي

المراحل المميزات الفترة الزمنية

1- دولة الرسول (صلى الله عليه وسلم). - عاصمة المسلمين مكة ،المدينة، شبه الجزيرة العربية.

- اهتمام المسلمين اقتصر على الدين

1هـ - 10هـ

2- المرحلة الراشدية. - تواصل الفتح الإسلامي حيث وصل إلى بلاد الشام، مصر، العراق، أرمينيا، طرابلس، شمال إفريقيا، عاصمة المسلمين أم القرى

- هناك من رفض أداء الزكاة، وظهور بعض الفتن وحروب الردة.

11هـ - 40هـ

3- المرحلة الأموية. - ينتسبون إلى أمية بن عبد الشمس عاصمتهم دمشق مواصلة الفتح الإسلامي (الصين شرقا إلى المغرب الإسلامي غربا).

- حكم ملكي وراثي.

41 هـ - 132 هـ

4- المرحلة العباسية. - ينتسبون إلى عباس بن عبد المطلب

- توقف التوسع وبداية ازدهار العلوم والثقافة، عاصمتهم بغداد التي سقطت على يد المغول سنة 1258م.

- بداية تدخل العنصر الأجنبي (الأتراك).

- انقسام العالم الإسلامي.

132هـ - 656 هـ

5- مرحلة المماليك. - هم عبيد استأثروا بالسلطة في بلاد سواحل الحجاز، السودان، مصر، الشام، برقة، قبرص، العراق، جزيرة رودس.

- كان من أشهرهم: أيبك، الغوري، شجرة الدر، قطز.

1250م – 1517م

6- مرحلة الأتراك (العثمانيين). - ينتسب الأتراك العثمانيين إلى عثمان بن .....

- فتحاتهم شملت أوربا، آسيا، إفريقيا في شمالها.

- حكمهم ملكي وراثي.

1299م – 1924م

1517م – 1924م

7- المرحلة الصفوية . - ينتسبون إلى إسماعيل صفوي من أسرة إيرانية وعاصمتهم تبريز. 1501م - 1785م

8- مرحلة الإمارات (المغول). - يتفرعون إلى فرعين:

1- سكان وسط آسيا والقوقاز.

2- سكان شبه القارة الهندية.

القرن 15 إلى 18

9- إمارات جنوب شرق آسيا. - سمطرة، جاوة، بورنيو، الملايو، ماليزيا، الفيليبين عن طريق التجارة. القرن14 إلى 16

10- الإمارات الإسلامية في إفريقيا. - مالي، نيجيريا، تشاد، الكامرون، السودان، غينيا، السنغال

- شكل هذه الدول إمارات مثل: إمارة السونغاي، الغنج، هوسا، عن طريق التجارة. القرن 8 إلى 11

11- إمارات إ.س بالمغرب الإسلامي. - وصل الإسلام إلى هذه المناطق عبر الفتوحات بعد سقوط دولة الموحدين 1269م.

- انقسمت المنطقة إلى 3 إمارات: الحفصية القرن 3م إلى 16م

المحطات المعلمية(نتائج و تعليل)

أهم المحطات المعلمية النتائج التعليل

- المحطة الأولى: من دولة الرسول (ص) إلى الدولة العباسية (من 622م إلى 1252م). - ظهور الإسلام وانتشاره.

- القضاء على الدولة البزنطية والفارسية.

- بناء دولة المساواة، العدل، الأخوة.

- وحدة الدولة، توسعها، تطورها وازدهارها.

- نشأة حضارة عربية إسلامية.ملتقات. - الإيمان بفكرة عالمية الرسالة (التوسع).

- الاستقرار أدى إلى الوحدة.

- ظهور فكرة التوسع.

- المحطة الثانية: ظهور كيانات سياسية مختلفة (جميع الكيانات). - سقوط الخلافة العباسية وبداية الزحف الصليبي.

- المواجهة العسكرية بين هذه الكيانات وبداية التراجع الإسلامي. - الحروب التي أضعفت وأنهكت الدولة الإسلامية.

القرن 13م -16م .

- المحطة الثالثة: الخلافة العثمانية 1299م – 1924م - المساحة الشاسعة (إفريقيا، آسيا وأوربا).

- فتح القسطنطينية 1453 م.

- تحول مركز الخلافة إلى القسطنطينية. - اهتمام الدولة بالجانب العسكري (الجيش الانكشاري).

العالم الإسلامي: التاريخ في الجغرافيا

عهد النبوة (1-11هـ/ 622-632م)

تشكل أول كيان إسلامي في المدينة المنورة عندما هاجر الرسول -صلى الله عليه وسلم- من مكة وكون نواة دولة الإسلام التي بدأت تنمو وتتوسع بدخول الأفراد والقبائل في الإسلام. وبعد فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة أخذت الدولة الإسلامية في التوسع، فقد توافدت القبائل على الرسول معلنة إسلامها. ومع وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت دولة الإسلام تشمل الجزيرة العربية.

الخلفاء الراشدون (11-40هـ/632-661م)

بعد وفاة الرسول اختار المسلمون أبا بكر خليفة، وسميت الفترة التي امتدت من عهد أبي بكر إلى علي بن أبي طالب بالخلافة الراشدة، ومدتها ثلاثون سنة. وفي أثناء هذه الفترة توسعت الدولة الإسلامية خارج الجزيرة العربية لتشمل بلاد الشام سوريا ولبنان والأردن وفلسطين وقبرص والعراق ومصر. وكان مركز الدولة في المدينة.

العالم الإسلامي في عهد الخلفاء الراشدين

الدولة الأموية (41- 132هـ /661-750م)

بدأت الدولة الأموية بتولي معاوية بن أبي سفيان الخلافة واستمرت تسعين عاما. وشهدت هذه الفترة توسعاً كبيراً في العالم الإسلامي، فقد امتد في الشرق ليشمل إيران والهند والصين وآسيا الوسطى، وامتد في الغرب إلى شمال أفريقيا والأندلس (إسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا). وكان مركز الدولة في دمشق.

العالم الإسلامي في العهد الأموي

العباسيون (132-656هـ/750-1258م)

خلف العباسيون الأمويين، واستمرت دولتهم قوية وشاملة حتى القرن الرابع الهجري، ثم ضعفت وتفككت ونشأت في ظلها أو مستقلة عنها دول كثيرة، ثم قتل الخليفة العباسي على يد المغول عام 656 هـ/ 1258م. وكان مركز الدولة في بغداد.

امتد الإسلام في العهد العباسي في آسيا الوسطى متوغلا في أقاليم جديدة إضافة إلى تلك التي وصل إليها في العهد الأموي وفي غرب أفريقيا ووسطها وشرقها العالم الإسلامي في العهد العباسي

المماليك (648-922هـ/1250-1517م)

حكم المماليك بعد الأيوبيين، وشملت دولتهم مصر والشام والعراق، وكانت ثمة دول إسلامية مستقلة في أقاليم العالم الإسلامي المختلفة، مثل شمال أفريقيا والأندلس والهند والصين وآسيا الوسطى.

وقد أعاد المماليك الخلافة العباسية اسميا، ولكن الحكم الفعلي كان بأيديهم، واستمرت دولتهم تحكم باسم العباسيين حتى عام 1517م عندما قضت عليها الدولة العثمانية. وكان مركز الدولة في القاهرة.

امتد الإسلام في عهد المماليك في جميع أنحاء القارة الهندية وجنوب شرق آسيا وجنوب غرب أفريقيا، وخرجت الأندلس من العالم الإسلامي نهائيا عام 1492

العالم الإسلامي في عهد المماليك

العثمانيون (1517-1924)

بدأت دولة العثمانيين عام 1300 في تركيا، ولكنها ورثت قيادة العالم الإسلامي بعدما قضت على دولة المماليك في مصر والشام والعراق في أوائل القرن السادس عشر، ثم امتد حكمها إلى شمال أفريقيا. وقد توسع العالم الإسلامي في عهد

العثمانيين في تركيا والبلقان وشرق أوروبا ووسطها، كما انتشر الإسلام في غرب أفريقيا والهند وشرق وجنوب شرق آسيا.

كان مركز الدولة في إسطنبول (القسطنطينية) التي كانت مركز الإمبراطورية البيزنطية حتى عام 1453م، وقد انهارت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى وفقدت جميع المناطق التي كانت تابعة لها خارج تركيا. وفي عام 1924 ألغى كمال أتاتورك

الخلافة، وأعلن تركيا دولة علمانية.

خارطة العالم الإسلامي في العهد العثماني

العالم الإسلامي اليوم

خضعت معظم أنحاء العالم الإسلامي لاحتلال أوروبي، ثم بدأت تستقل بالتدريج. ويوجد اليوم 56 دولة تجمعها منظمة المؤتمر الإسلامي، وتوجد تجمعات إسلامية كبيرة في الهند والصين. كما يوجد بعض الدول التي يمكن اعتبارها إسلامية

وليست عضوا في منظمة المؤتمر الإسلامي، مثل البوسنة والهرسك، وإريتريا.