تراند اليوم : تحضير درس اوضاع شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام 2 متوسط

نقدم لكم تحضير درس اوضاع شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام 2 متوسط مع شرح توضيحي وتفصيلي لكامل العناصر والاوضاع قبل الاسلام.

1 / أوضاع شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام : كان ت عبارة عن صحاري شاسعة تسكنها قبائل البدو الرحل و سكان الحضر حيث كانت الوثنية سائدة وللعرب فيها آلهة متعددة, وكانت تعرف مناوشات قبلية بين القبائل.

2 / الدولة العربية الإسلامية في عهد الرسول ص :

أ ) دوافع الهجرة النبوية :

- الإضطهاد الديني الذي واجهه الرسول وأصحابه من قريش

- الترحيب والمبايعة من طرف قبيلتي الأوس والخزرج بعد بيعة العقبة الأولى والثانية.

- الإذن بالهجرة بنزول الوحي على الرسول ص .

ب ) نتائج الهجرة النبوية :

- بناء المسجد النبوي الشريف والمؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين

- تحول المسلمون إلى مجتمع منظم وعلى أسس جديد ة

- تغير إسم يثرب إلى المدينة و ظهور التقويم الهجري نسبة إلى الهجرة النبوية.

3 / دولة الرسول ص في المدينة :

أ ) أسس الدولة الإسلامية في عهد الرسول :

- بناء المسجد النبوي الذي كان موضع للعبادة والتعلم وجمع المسلمين

- المؤاخاة بين الأوس والخزرج وتحقيق الوحدة الدينية

- وضع دستور المدينة لتنظيم العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين

ب ) مصادر الحكم : إعتمد الرسول على القرآن الكريم والشورى بالإضافة إلى نظام حكم يشارك فيه كبار الصحابة رضي الله عنهم

ج ) مظاهر الدولة الإسلامية :

إجتماعي : تحرير العبيد وتحريم الموبقات وإعطاء مكانة للمرأة.

إقتصادي : التشجيع على العمل والكسب الحلال وحق إمتلاك الثروة.

عسكري : قام الرسول ص بتكوين الجيش حيث قاد بنفسه 27 غز وة.