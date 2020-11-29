تراند اليوم : نتائج الكتابي مباراة التعليم بالتعاقد 2020 .. لوائح الناجحين في مباراة التعاقد 2020 الكتابي

تم اليوم الأثنين 30 نونبر 2020 الإعلان عن نتائج الكتابي مباراة التعليم بالتعاقد 2020 بشكل رسمي حسب الجدولة الرسمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، وجرى نشر لوائح نتائج الكتابي مباراة التعليم بالتعاقد 2020 بالاسماء في كل الاكاديميات الجهوية في المغرب العربي.

شمل الاعلان عن نتائج الكتابي مباراة التعليم بالتعاقد 2020 أكاديميات الجهة الشرقية ،والرباط سلا القنيطرة ،وكلميم واد نون ،والعيون الساقية الحمراء ،ودرعة تافيلالت ،والدار البيضاء سطات ،وسوس ماسة ،وفاس مكناس ،وبني ملال خنيفرة ،وجهة مراكش آسفي ،وجهة طنجة تطوان الحسيمة ،وأكاديمية جهة الداخلة واد الذهب.

وجاءت الجدولة الرسمية لنتائج مباراة التعليم بالتعاقد ليتم الاعلان اليوم الاثنين عن لوائح المترشيحين الناجحين في الاختبارات الكتابية ومواعيد الاختبارات الشفوية والعملية.

وكما حددت الجدولة اجراء الاختبار الشفوي العملي من 1 إلى 4 دجنبر 2020 على أن يتم الاعلان عن اللوائح النهائية للناجحين في المباريات ولوائح الانتظار في 5 دجنبر 2020.