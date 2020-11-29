أسلم في السجن أثناء قضائه عقوبة.. من هو مايك تايسون

تصدر اللاعب مايك تايسون Mike Tayson، محرك البحث "غوغل" بعد عودته إلى حلبة المصارعة منذ أن اعتزل الملاكمة من 15 عاما، ليقابل منافسه روى جونز.

وسيقابل مايك تايسون Mike Tayson، اللاعب جونز في مباراة يعتبرها البعض استعراضية لن يتم تحديد فيها فائز، ومدة كل من جولاتها تختلف عن مدة الجولات العادية.

ومن جهة أخرى، كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن الأجر الذي سيتقاضاه Mike Tyson مايك تايسون، الذي يقدر بـ 10 ملايين دولار، لا تتضمن أجر البث المدفوع.

وسجن تايسون، لمدة 6 أعوام بتهمة اغتصاب فتاة، واعتنق الإسلام خلال فترة سجنه. بحسب الجارديان وديلى نيوز.

والجدير بالذكر، أن السبب وراء اعتزاله للملاكمة، هو تعرضه لعدة هزائم متتالية منذ 15 عامًا، أخرها خسارته أمام كيفين مكبرايد عام 2005. وفق "شبابيك".

ويعتبر تايسون البالغ من العمر 54 عاماً، أصغر لاعب يحقق لقب العالم في الوزن الثقيل وهو في سن 20 عامًا.