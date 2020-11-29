شاهد.. فيديو لأم تنقذ رضيعها من اللدغة القاتلة

أنقذت أم تايلاندية طفلها من لدغة قاتلة، كاد أن يحصل عليها من حيوان "الحريش" أو ما يدعى "أم الـ44 قدما"، منتشلة الطفل بأخر لحظات اقترابها منه.

وأظهر فيديو كاميرات المراقبة الحادثة حيث كان الطفل الذي يبلغ من العمر عاما، يلعب مع قطته على الأرض في ساحة منزله، فإذا بالحيوان يزحف نحوه مسرعاً، إلا أن الأم انتشلته من الأرض عندما رأت الـ "حريش" يقترب منه، ثم ظهرت الجدة في المشهد لتمسك به باستخدام كوب.

ينتشر حيوان الـ"حريش"، في دول جنوب شرق آسيا، وقد تؤدي لدغاته إلى الوفاة للأطفال، وتورم وألم شديد للكبار. وفق "سكاي نيوز".