الاكثر متابعة اليوم - زينب فياض هل تستغلها: هيفا وهبي بتبقى امي؟

دخلت زينب_فياض إبنة الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي عالم السوشيال ميديا بقوّة منذ سنتين بعدما كانت بعيدة عن الإعلام والضوضاء لأكثر من 28 عامًا ربما بطلب من والدها أو حتى زوجها.

في فترة قصيرة نالت شهرة واسعة، لأن جمهور هيفا ينتظر أن يتعرف على إبنتها الوحيدة وعلى حفيدتيْها، طالما أنها لم تنشر أي صورة لهن منذ زمن وحتى الآن.

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تحاول زينب التقرب من أمها في الفترة الأخيرة، وكانت نشرت فيديو جمعها مع إبنتها وغنّت “الحتوتة” لوالدتها لكنها لم تتلقَ أي إشارة من هيفا أو حتى اتصال.

مصدر قال إن الصلح سيعلن قريبًا بين الأم والإبنة لكن في وقتٍ لاحقٍ أو في اليوم المناسب، لكنهما حتى الآن لا تتابعان بعضهما على السوشيال ميديا وكل منهما تغرّد كما تريد.

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إحدى المتابعات لزينب استفزتها وقالت إنها نالت شهرتها بسبب أمها هيفا وكتبت: “لولا أمك كان ما حدا سمع فيكي” لترد زينب: “بتبقى أمي ما استخدمت شي من أمك”

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إذًا الإبنة اعترفت بهيفا علنًا وبشكل رسمي لأول مرة منذ سنوات.. وهذا ما يؤكد لنا بأن الدم لا يتحول إلى مياه عكرة.. والأيام ستصالحهما سويًا.