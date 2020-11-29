تراند اليوم : نتائج الأولمبياد العلمي السوري 2019

أعلنت هيئة التميز والإبداع اليوم نتائج الأولمبياد العلمي السوري 2019 "نتائج اختبارات المرحلة الأولى على مستوى المدارس من منافسات الأولمبياد العلمي السوري لطلاب الصف الأول الثانوي في المحافظات".

ودعت الهيئة في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم الطلاب للاطلاع على النتائج في اختصاصات (الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية) من خلال موقعها الإلكتروني.

وكانت منافسات الموسم الجديد من الأولمبياد لعام 2019-2020 انطلقت في الرابع عشر من تشرين الأول الماضي بمادة الرياضيات وتواصلت في السابع عشر منه بمادة الفيزياء وفي الحادي والعشرين منه بالكيمياء وفي الرابع والعشرين بعلم الأحياء واختتمت في الثامن والعشرين منه بمادة المعلوماتية.

ويتأهل إلى تصفيات المرحلة الثانية المقررة في الحادي عشر من تشرين الثاني على مستوى المناطق 50 طالباً كحد أقصى في كل اختصاص وفق تسلسل درجاتهم المستحقة حيث تقام منافسات الأولمبياد العلمي السوري بطريقة هرمية ومتتالية تبدأ بالمدارس ثم على مستوى المناطق وبعدها المحافظات ثم على مستوى سورية ومنه استعداداً للمشاركات العالمية.