تراند اليوم : الطب الشرعي يكشف السبب الحقيقي لوفاة الممثل المصري هيثم أحمد زكي

القاهرة - الخليج 365

أكدت مصادر طبية مصرية، أمس الأحد، أن لا صحة لما قيل أن سبب وفاة الممثل الراحل هيثم أحمد زكي، الشهر الماضي، كان بسبب تناول جرعة زائدة من المكملات الغذائية لبناء العضلات.

وأوضحت المصادر، وفق ما نقل موقع "اليوم السابع" المصري، أن سبب الوفاة يعود لأسباب كميائية ومرضية.

وأشارت المصادر، أن النيابة العامة تسلمت تقرير الطب الشرعي النهائي حول الصفة التشريحية لجثمان الراحل وتحليل العينات المأخوذة من الجثة.

وأضافت أن النيابة العامة ستقوم بإعلان سبب الوفاة باعتبارها صاحبة القرار في الدعوى الجنائية.

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وذكرت وسائل إعلام مصرية أن النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تسلمت تقرير الطب الشرعي الخاص بالتحاليل الفنية للعينات التي تم سحبها من جثمان الممثل الراحل، مشيرة إلى أنها تواصل تحقيقاتها حول الوفاة في ضوء التطورات الجديدة التي شهدتها القضية.

وكان فريقا من النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر باشر التحقيق في أسباب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى من صباح يوم 7 نوفمبر، داخل فيلته في الشيخ زايد، للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.

وفحص فريق من النيابة جثمان الفنان الراحل، للوقوف على وجود أي علامات تشير إلى وجود عنف جنائي من عدمه، كما عاين فريق النيابة فيلا الفنان، واستمعوا لأقوال خطيبته حول وفاته.

وتوفي الفنان هيثم أحمد زكي، عن عمر ناهز 35 عاما، داخل منزله بمدينة الشيخ زايد بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود، ودفن بمقابر الأسرة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر