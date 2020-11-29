تراند اليوم : نتائج القوات المسلحه .. نتائج القوات المسلحه 1441 عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة

أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن نتائج القوات المسلحه 1441 وعن بدء قبول طلبات التقديم في وظائف القوات المسلحة من خلال بوابة القبول الموحد أعتبارا من اليوم الأحد الموافق 13 من شهر ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م، علي رتبة جندي وربة جندي رقيب في جميع فروع القوات المسلحة، وعلي جميع الراغبين في التسجيل التوجه موقع بوابة القبول الموحد التابعة لوزارة الدفاع واتباع إجراءات القبول والتقديم ونقدم لكم رابط التقديم والشروط اللازمة.

القبول الموحد للقوات المسلحة 1441

نتيجة القبول

ودعت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة جميع المتقديمين لوظائفها العسكرية الدخول الى بوابة التجنيد الموحد بالقوات المسلحة والاطلاع على نتيجة القبول وموعد المقابلة الشخصية.

رابط الاستعلام عن نتائج القوات المسلحه 1441

للاستعلام اضغط هنا

اقرأ أيضاً