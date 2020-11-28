شاهد: الفنان محمد رمضان يجهز لحفل غنائي في فلسطين

يجهر الفنان المصري محمد رمضان، اليوم السبت 28 نوفمبر 2020، لإقامة أول حفل غنائي له في فلسطين، موجها الشكر إلى جمهوره في كافة الأراضي الفلسطينية .

ونشر محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، مقطع فيديو، يُظهر قيام أحد الشبان بكتابة اسمه (محمد رمضان البرنس) على شاطئ بحر قطاع غزة .

وكتب الفنان رمضان: "جمهوري الفلسطيني الحبيب جاري الاتفاق على اول حفلاتي في فلسطين وشرف كبير لإسمي كتابته على احد شواطىء غزة".

وكان نقابة المهن التمثيلية قد أصدرت بيانا في وقت سابق، قالت فيه: "تابع مجلس النقابة في الساعات الأخيرة بكل اهتمام ومسئولية نابعة من موقف وطني وقومي يمثل جموع الفنانين والمبدعين المصريين ، ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في إحدى التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب".

وأضاف البيان: "ومجلس نقابة المهن التمثيلية إذ يتناول تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل ليؤكد أولا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات".

وتابعت النقابة قولها "المجلس في موقفه هذا يدرك تماما الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضية التطبيع ، علما بأن مجلس النقابة يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل النقابة".