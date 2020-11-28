تراند اليوم : بعد عقدين من القطيعة.. إثيوبيا تعين سفيرا في أسمرة

أعلنت السلطات الإثيوبية، الخميس، تعين سفيرا لها في إريتريا بعد استئناف العلاقات بين البلدين، والتي أنهت عقدين من الحرب بين أسمرة وأديس أبابا.

وذكرت تقرير صحفية أن رضوان حسين، الذي كان سفيرا لإثيوبيا لدى أيرلندا، أصبح مبعوث أديس أبابا لدى أسمرة.

وتأتي خطوة تعيين إثيوبيا سفيرها في أسمرة، بعد أيام من فتح الرئيس الإريتري، أسياسي أفورقي، سفارة بلاده في إثيوبيا.

وافتتح أفورقي سفارة إريتريا في أديس أبابا، التي ظلت مغلقة بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خلال زيارته للعاصمة الإثيوبية استمرت 3 أيام، والتي كانت تهدف إلى ترسيخ وقف الأعمال العدائية بين البلدين.

وتنهي أسمرة وأديس أبابا رسميا، واحدة من أطول المواجهات العسكرية في أفريقيا، والتي أسفرت عن سقوط نحو 80 ألف قتيل.

اقرأ أيضاً