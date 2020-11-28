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تراند اليوم : بالصور: محمد عساف يتولى كفالة 20 طفلاً يتيماً من قرية SOS ببيت لحم

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غزة-الخليج 365:

ضمن نشاطاته الانسانية المتواصلة، قام الفنان الفلسطيني وسفير النوايا الحسنة محمد عساف، بزيارة قرية الاطفال SOS بيت لحم لرعاية الاطفال الايتام و المحتاجين ؛ تضامناً معهم و توزيع الهدايا عليهم وإدخال البهجة والسعادة في قلوبهم وتهنئتهم بقرب حلول شهر رمضان المبارك وبكرم سخي منه قام بتكفل 20 طفل من اطفال القرية ، حيث كان في استقباله المدير الوطني لقرى الاطفال / السيد محمد الشلالدة و جميع الاطفال و الامهات و الموظفين .

و كما أعرب شلالدة عن سعادته لهذه الزيارة، وأطلع عساف على الخدمات التي تقدمها الجمعية عبر برامجها المختلفة مؤكداً على حرص جمعية قرى الاطفال SOS لمواصلة تقديم خدمتها للأطفال وشاكرا اياه على دعمه للاطفال .

وعبر عساف عن سعادته لهذه الزيارة، موضحاً أن الزيارة جاءت لرسم الابتسامة على شفاه الاطفال واسعادهم قدر المستطاع، مؤكداً أن هذه الشريحة من المجتمع بحاجة الى اهتمام ودعم، حيث شارك الفنان محمد عساف الأطفال الذين تفاعلوا معه الأغاني والتقاط الصور التذكارية والحصول على تواقيع من الفنان محمد عساف ومرافقته في جولة في القرية .

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