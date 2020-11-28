تراند اليوم : جدول العطل المدرسية 2021

أصدرت وزارة التربية الوطنية جدول العطل المدرسية 2021 المعروف بالمقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2020/2021 الذي حدد برنامج العطل المدرسية كما يلي.



تحميل لائحة العطل المدرسية 2020-2021 بالمغرب

فقد عرف مجموع أيام العطل للموسم الدراسي 2020-2021 تغييرا بسيطا عن الموسم الماضي،

حيث عرف زيادة 3 أيام، إذ أصبح 45 مقابل 42 يوما خلال الموسم الدراسي الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء تعديل على العطل يهدف إلى تدرج أمثل بين فترات التعلمات، بحسب ما جاء في المادة 33 من المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية 2020-2021م، حيث تم اعتماد مبدأ التناوب على أساس تخصيص أسبوع للعطلة (عطلة بينية) بعد كل 6 أو 7 أسابيع مخصصة للدراسة.

لائحة العطل 2021

– عطلة فاتح محرم 1441 : (يوم واحد).

– عطلة الفترة البينية الاولى و ذكرى المسيرة الخضراء : من الاحد 03 نونبر الى الثلاثاء 12 نونبر 2019 (10 ايام)

– عطلة عيد المولد النبوي : الاثنين 12 و 13 ربيع الاول 1441 (يومين)

– عطلة عيد الاستقلال : الاثنين 18 نونبر 2019

– عطلة رأس السنة الجديدة : فاتح يناير 2020 (يوم واحد)

– عطلة تقديم وثيقة الاستقلال : يوم السبت 11 يناير 2020 (يوم واحد)

– عطلة منتصف السنة الدراسية : من يوم الاحد 19 يناير الى الاحد 26 يناير 2020 (8 ايام)

– عطلة الربيع الفترة البينية الثانية : من يوم الاحد 29 مارس الى يوم الاحد 12 ابريل 2020 (15 ايام)

– عطلة عيد الشغل : يوم الجمعة فاتح ماي 2020 (يوم واحد)

– عطلة عيد الفطر : من يوم 28 رمضان الى 02 شوال 1441 (4 ايام)

للاشارة, لائحة أيام العطل الدينية ليست نهائية، لأنها تتطلب التأكد من ظهور القمر من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع العلم أن هذه الأعياد تتضمن فقط يومين للعطل الرسمية في الإدارة العمومية بالمغرب (يوم العيد واليوم الذي يليه).