تراند اليوم : تنسيق تربية رياضية 2020

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درجات القبول في تربية رياضيه للبنات في شبين الكوم بمجموع 287.5..

درجات القبول في تربية رياضية للبنين في شبين الكوم بمجموع 280.5.

درجات القبول في تربية رياضية للبنات فى المنصورة بمجموع 251.5.

درجات القبول في تربية رياضية للبنين في أسيوط بمجموع 230 .

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