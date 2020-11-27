تراند اليوم : فضل شاكر يعلن عودته للغناء مرة أخرى

بيروت / وكالات / الخليج 365

فجر الفنان محمد شاكر ، نجل الفنان المعتزل فضل شاكر ، مفاجأة من العيار الثقيل بإعلان عودة والده للغناء مرة أخرى، بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.

اقرأ أيضاً

ونشر محمد شاكر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لإحدى حفلات والده السابقة في مهرجان موازين، معلقًا “الصوت الذي وحش الملايين، راجععع بإذن الله”، ودشن هاشتاج #فضل_شاكر_راجع.

واحترف نجل الفنان المعتزل الغناء مؤخراً، مصدرًا أغنيتين له بعنوان “أنا يا جروحي”، و “تاركني لوحدي”، وشارك والده في حفل غنائي في مهرجان “موزايين” عام 2012.

وكان شاكر الأب قد أعلن في وقت سابق عن رغبته في العودة للفن ، إلا أنه تعرض للكثير من الانتقادات والاتهامات، بجانب الأحكام القضائية التي أعاقت اتخاذه هذه الخطوة حينها.

واتخذ فضل شاكر قرار الاعتزال قبل سنوات في أوج نجوميته وشهرته، مبررًا ذلك بأن “الفن حرام”، وقال إنه سيكرس حياته في العمل لخدمة الدين والمسلمين، بحسب قوله وقتها.

واتهم شاكر بانتمائه إلي جماعات إرهابية ، والتطوع للحرب في سوريا، فيما تلاحقه الآن اتهامات أخري بأن هناك جهة إرهابية تعمل على حمايته لمنع تسليمه إلى الدولة اللبنانية.