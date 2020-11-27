تراند اليوم : وفاة الفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا في لندن

الخليج 365/

اعلنت وكالة الأنباء الكويتية عن وفاة الممثل الكبير عبد الحسين عبد الرضا ، عن 78 عاما، في إحدى مستشفيات لندن الجمعة، وكان عبد الرضا يعالج من أمراض في القلب.

وأدخل المستشفى الأربعاء الماضي بعد إصابته بجلطة أثناء وجوده في العاصمة البريطانية.

ويُنظر إلى عبد الرضا على أنه من مؤسسي الحركة الفنية في منطقة الخليج ضمن فنانين من بينهم سعد الفرج وخالد النفيسي وغانم الصالح وعلي المفيدي وإبراهيم الصلال.

وترجع بداياته الفنية الى ستينيات القرن الماضي حيث شارك في أول عمل مسرحي باللغة العربية الفصحى تحت عنوان "صقر قريش" في عام 1961،

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وشارك عبد الرضا في تأسيس فرقة المسرح العربي سنة 1961 وفرقة المسرح الوطني سنة 1976، كما قام في عام 1979 بتأسيس مسرح الفنون كفرقة خاصة.

وقد قدم للمسرح نحو 33 مسرحية أشهرها "باي باي لندن" و"بني صامت" و"على هامان يافرعون" و "سيف العرب"، وقد كتب أيضا بعض الأعمال المسرحية التي مثل فيها.

وأسس في سنة 1989 شركة "مركز الفنون للإنتاج الفني والتوزيع".

وفي التلفزيون، شارك في تمثيل عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية يربو على 30 مسلسلا، من بينها "درب الزلق" و "الأقدار" الذي كتبه بنفسه، وكان آخر ظهور له في مسلسل "سيلفي 3 " في عام 2017.

وإلى جانب التمثيل المسرحي، خاض عبد الرضا تجربة الغناء والتلحين، وشارك في أداء عدد من الأوبريتات الغنائية، فضلا عن تقديم بعض الأغاني في عدد من أعماله المسرحية.

اشتهر عبد الرضا بنقده الساخر للأوضاع السياسية والاجتماعية السائدة في المنطقة العربية الذي ضمنه في العديد من أعماله المسرحية والتلفزيونية.