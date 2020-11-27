تراند اليوم : العلماء يكتشفون سبب السعادة اللا محدودة

وكالات / الخليج 365

تبين أن "مصدر السعادة اللا محدودة" في جسم الإنسان، هو قدرة بعض الخلايا على إفراز هرمون السعادة "سيروتونين" المسؤول عن سعادة الإنسان.

اكتشف علماء من معهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا في روسيا، "مصدر السعادة اللا محدودة" في جسم الإنسان، حيث تبين لهم أن بعض خلايا جسم الإنسان لها القدرة على إفراز هرمون السعادة "سيروتونين".

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تبين من خلال التجارب المخبرية التي أجراها العلماء أن الطب الحديث يمكنه أن ينمي خلايا من الجلد من دون استخدام الخلايا الجذعية. ويشير الأطباء إلى أن هذه الخلايا قادرة على الاحتفاظ بهرمون السعادة بداخلها.

من المعلوم أن عدم كفاية هرمون السعادة في جسم الإنسان، يسبب مشاكل صحية جدية له. فمثلا يعاني من كآبة دائمة، أو الفصام. لذلك ينوي الخبراء الاستمرار في هذه الدراسة للحصول على نتائج أكثر دقة يمكنها أن تساعد في علاج هذه الأمراض.-"المسيلة"