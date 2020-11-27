تراند اليوم : دعوا أبصاركم شاخصة إلى السماء ليلة الاثنين!

وكالات/الخليج 365/

سيكون سكان المعمورة، الاثنين، على موعد مع ظاهرة_فلكية نادرة الحدوث تعرف بـ القمر_الدموي، حيث سيطل القمر بشكل كامل مكتسيا لونا يميل إلى الاحمرار على مدار أيام.

ويرتقب أن تكون ذروة "القمر الدموي" عند الساعة 02:12 مساء في سماء أجزاء من الولايات_المتحدة الأميركية، كما سيكون جليا في المنطقة_العربية على اعتبار أن الأجواء بها صافية هذه الأيام.

ويسمى هذا القمر أيضا القمر_الحفش، نسبة إلى سمك الحفش الذي يسهل صيده في هذا الوقت من السنة.

ويقال إن قبائل الصيد في الولايات المتحدة أطلقت على بدر شهر أغسطس هذا الاسم لتوافر هذا النوع من الأسماك سمك_الحفش بكميات كبيرة خلال هذا الشهر.

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وكان يطلق عليه عند السكان الأصليين للولايات المتحدة الذين كانوا يعرفون الفصل تبعا للتقويم القمري أسماء أخرى مثل، "قمر الذرة الخضراء" و"قمر الحبوب" و"القمر الأحمر"، بسبب ميل لونه إلى الأحمر.

وقد دأبت العادة على إطلاق أسماء عدة على القمر، من بينها القمر الذئب في يناير، وقمر الثلج في فبراير، وقمر الدودة في مارس، والقمر الوردي في أبريل، وقمر الزهرة في مايو، وقمر الفراولة في يونيو.