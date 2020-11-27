تراند اليوم : السردين غني بأوميغا 3

باريس - الخليج 365

أكدت دراسات أجريت في جامعة باريس، احتواء أسماك السردين على كميات وفيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية التي يعتقد أنها مفيدة لصحة الأوعية الدموية.

وأشارت الأبحاث الى احتواء سمك السردين على كميات مرتفعة من فيتامين "د" والكالسيوم المهمين لصحة وقوة العظام.

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وكانت دراسة سابقة قد توصلت إلى أن أحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن تقاوم الضرر الناجم عن تلوث الهواء على الجسم.

وأجريت الدراسة على الفئران، وأجراها باحثون بقيادة الدكتور جينغ كانغ من مستشفى ماساتشوستس العام في الولايات المتحدة.

وأظهرت الدراسة أن أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الكتان وزيت السمك يمكنها منع وعلاج الالتهاب والأكسدة الناجمة عن تلوث الهواء، إذ جرى تخفيض أضراره بنسبة بين 30 و50٪.