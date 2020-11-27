الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي وأختها رولا يموت أنهتا الخلاف سرًا – خاص

نشرت عارضة الأزياء اللبنانية والمغنية رولا_يموت صورة ارتدت فيها تيشيرت من بوتيك أختها الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي وكتبت تعبر لها عن حبها الكبير حين قالت لها: “أحبك أختي”

رولا ليست شقيقة هيفا بل أختها من والدتها.. وصفة الشقيق تطلق على الأشقاء من نفس الأم والأب..

تمنينا في المقال السابق أن تجتمعا مجددًا وتنهيا الخلاف الذي طال لسنوات طويلة..

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رولا ردّت علينا مؤكدة بأنهما تصالحتا سرًا وليس من الضروري أن يعلنا للكل عن حياتهما الشخصية.

وقالت: “والله العظيم نحن قشطة وعسل بس مش ضروري كل ما نتنفس نتصور وانزل.. كل شي بوقته حلو ما تستعجلوش”

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خلافهما انتهى فعليًا هذه المرة، ونستا كل السنوات التي ظلمتهما سوًا من تفكير خاطيء أو من سوء تفاهم حصل بينهما، وحتى ل ظلمت إحداهما الأخرى ففي النهاية هما أختان وما يربطهما علاقة قوية ودماء لا يقلب إلى مياه عكر”