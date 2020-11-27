تراند اليوم : حلمت ان زوجي يخونني مع امراة اخرى ! !

تفسير حلم زوجي يخونني مع اخرى

نضع بين ايديكم تفسير حلمت ان زوجي يخونني مع امراة اخرى حسب النابلسي وابن سيرين واهم التفاسير والدلالات التي يدل عليها هذا الحلم، ويجب الاخذ بالحسبان ان جوانب الحلم يمكن ان تساهم في تفسير الحلم بشكل افضل، وهذا هو تفسير حلمت ان زوجي يخونني مع امراة اخرى حسب ابن سيرين والنابلسي.

إذا رأت المرأة المتزوجة أن زوجها يخونها مع امرأة أخرى بالزنا أو الجماع معها، فإن كانت الرائية تعرف من يخونها زوجها معها مثل صديقتها أو من أقاربها فيدل ذلك على أنهما سيعيشان حياة تملأها تبذير الأموال وستنقص عليهم النعمة بعد ذلك لأن بعض الأموال قد يذهب في طرق الحرام، أما إن كانت لا تعرف التي يخونها زوجها معها فذلك يدل على تحسين وضع البيت وتعلق الرجل بقلبه وعقله في منزله وأهله وأولاده وزوجته وحبه لها.

وإن رأت الزوجة أن زوجها تركها وهي تقف أمامه وذهب لأخرى يسير معها وذهبا بعيدا فإن كانت لا تعرف التي ذهب معها زوجها فإنه يدل على غياب زوجها عنها كثيرا في عمل أو سفر في قادم الأيام، إما إن كانت تعرفها فيفسر ذلك بسوء خلقه وبحثه عن النساء أو خسارته للمال والتجارة أو لأمر كان يهتم به بحياته ويسوء حالها معه بهذه الخسارة.

ومن رأت أن زوجها يلهث وراء امرأة لا تعرفها يريد أن يخونها بها فإنه يسعى لمال حرام يريد الحصول عليه، وإن كانت تعرفها فإنه سيمر علي بيتهم أيام صعبة يقل لها المال والطعام والسعادة تطول بقدر حب وسعي زوجها للبحث عن الخيانة في منامها، ولا يتعلق الأمر في أحلام الخيانة بوقع الخيانة نفسها نهائيا.

ومن رأت أن زوجها يخونها أمامها ثم أقيم عليها الحد أو قتل لأنه خانها فإنه علاوة له في عمله أو مكافئة ينالها أو أمر جميل يحصل عليه وتسعد به معه.

أما أن كان الرائي رجلا متزوجا هو من حلم بأنه يخون زوجته أو يذهب مع امرأة في منامه أو يلهث خلفها يريد منها شيئا مثل الحب والزنا أو يريد ملامستها، فإن كان لا يعرفها فهذه المرأة هي الدنيا وهو قلبه معلق بأهوائه وملذات الدنيا والمعاصي.

أما إن كان يعرفها فإنه قد ينال خيرا من أهلها أو من حولها أو تكون مجرد أضغاث أحلام أن كان حقيقة يفكر بالمعاصي معها.

وإن رأى أنه يترك زوجته ويذهب مع أخرى بعيدا فإن كان لا يعرف من ذهب معها فهو سفر أو موت يفارق به الحياة، أو معصية يسجن فيها فيترك أهله وزوجته يذلون ويهانون بعده، وإن كان يعرفها فذلك يؤول أنه مقدم على معصية تتعلق بمال حرام أو بها أعراض وشرف لحبه للشهوات والملهاة والنساء وعليه تقوى الله وحفظ حدود الله في حياته, والله أجل وأعلم.

هذه هي اهم تفاسير حلم خيانة الزوجة للزوجة في المنام، حيث ان الحمل يحتمل الخير والشر، ويجب الثقة بالله عز وجل فامرنا بيد الله، وما اصاب الانسان من شر او خير فانه خير له وعليه الصبر والاحتساب.