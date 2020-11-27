تراند اليوم : لا تزييف في البنوك.. البصمة عبر عقل العميل

برلين- الخليج 365:

وصل باحثون من الولايات المتحدة إلى أن كل إنسان له بصمة عقلية فريدة تختلف عن أي إنسان آخر،وهو ما يمهد الطريق أمام استخدام هذا الاكتشاف في عمليات التحقق من الهوية وتأمين المنشآتالمهمة.

وللوصول إلى هذه النتيجة، سجل فريق العلماء من جامعة بينغهامتون الأميركية، النشاط العقلي وردفعله لأكثر من خمسين شخصًا يرتدون أجهزة لقياس إشارات المخ بعد اطلاعهم على 500 صورة مختلفة.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية: تبين للفريق أن المشاركين بالتجربة كانت له استجابة عقلية مختلفة عن الآخر عند مشاهدة الصور التيتنوعت ما بين صور لقطعة بيتزا أو سفينة أو ممثلة أميركية أو غيرها.

وقالت رئيس الفريق، أستاذة علم النفس سارة لازلو: "عند مشاهدة هذه الصور، ينتاب كل شخص شعورمختلف عن الآخر، وبالتالي تستطيع أن تحدد بدقة هوية كل شخص بواسطة نشاطه العقلي".

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وأوضحت أن القياسات البيومترية العقلية تبدو جيدة لأنها لا يمكن انتحالها مثل بصمة الإصبع أو قزحيةالعين، مضيفةً أن هذه النتائج تشير إلى إمكانية استخدام الإشارات العقلية بالأنظمة الأمنية للتحقق منهوية الأفراد.