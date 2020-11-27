تراند اليوم : سعودي يسيطر على حافلة ممرضات أجنبيّات بمسدس وهمي من أجل تقبيلهنّ

الرياض - مشرق نيوز

سيطر مواطن سعودي حافلة تقل ممرضات أجنبيات بالقرب من سجن محافظة رفحاء، وهددهن بمسدس وهمي بغرض إخافتهن ثم طلب منهن بعض القبلات مقابل إخلاء سبيلهن، إلا أن الممرضات رفضن مطلبه.

وبحسب وسائل اعلام سعودية فإن المتحرش بينما كان يخوض ويتفاوض مع الممرضات للحصول على مبتغاه وصلت إلى الموقع دورية تابعة للسجون كانت تؤدي عملها الرسمي، فأثارها المشهد وقررت إيقاف قائد السيارة، فشعر حينها بانكشاف أمره وفرّ هارباً بسيارته لوجهة غير معروفة داخل المحافظة.

وأشارت إلى أن دورية السجون أخذت أوصاف السيارة وأرقام اللوحة ومررت بلاغاً سريعاً لشرطة محافظة رفحاء عن المتحرش، فجرى البحث عنه بواسطة شعبة التحريات والبحث الجنائي، وتم ضبطه وتسليمه لضابط خفر المناوب، وتبين أن السلاح الذي بحوزته عبارة عن لعبة أطفال