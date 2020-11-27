تراند اليوم : 4 مشروبات سحرية للقضاء على الصداع النصفي

القاهرة - مشرق نيوز

الصداع النصفي، أحد العوارض المرضية التي تصيب الرجال والنساء، ويتسبب في الآلام الحادة، إضافة إلى الشعور بالانزعاج وعدم الراحة، وعلى الرغم من وجود العديد من الأدوية لعلاج الصداع النصفي، فالحلول الطبيعية تبقى الأفضل.

– الشاي والقهوة:

كوب من القهوة المركزة يمكن أن يقلل من شدة الصداع، خصوصًا لدى من يشربون القهوة باستمرار، ويستهلكون بانتظام كميات من الكافيين.

– لحاء نبات الصفصاف الأبيض:

يتم غلي اللحاء وتصفيته، ويشرب منه من ثلاثة إلى خمسة أكواب يوميًا، لكنه لا يفضل للنساء الحوامل، حيث إن له أعراضًا جانبية مثل القرحة.

– الينسون:

يساعد على الحد من نوبات الصداع النصفي، لأنه يعمل على الإقلال من وتيرة شد الأعصاب، ومن ثم يخفف الألم والغثيان والقيء.

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– النعناع:

يعمل على تخفيف الألم بشكل سريع لأنه يحتوي على زيت عطري، ويتكون علاج الباراسيتامول من زيت النعناع، ويمكنك دهن القليل من زيت النعناع على الرقبة والجبين وشحمة الأذن وأماكن الصداع.