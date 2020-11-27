مصر والعالم على موعد مع اكتشاف تاريخي سيُعلن خلال أيام !

يتحضر الوسط العلمي في مصر والعالم خلال أيام للإعلان رسميًا عن اكتشاف مذهل، وذلك بعد العثور مؤخرا على أول عظام طيور بموقع وادي الحيتان، وتحديدا في محمية وادي الريان في مصر.

وقال الدكتور محمد سامح، مدير عام محمية المنطقة المركزية، إن الكثير من الأسرار ما زالت مخزونة ولم تكتشف في منطقة وادي حيتان"، مؤكدا "أننا أمام اكتشاف فريد من نوعه".

وكشف سامح في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، تفاصيل الاكتشاف، فيقول: "تعود العظام المكتشفة حديثا إلى بجعة عمرها حوالي 37 مليون سنة، لتصبح بذلك أقدم بجعة مكتشفة في التاريخ، وهو ما يضفي الأهمية على هذا الاكتشاف".

وأضاف: "هذا هو الاكتشاف الأول من نوعه لعظام طيور في هذه الحقبة التاريخية، المعروفة بعصر الإيوسين، حيث لم يسبق لنا من قبل اكتشاف عظام طيور في هذه الحقبة".

وأشار مدير عام محمية المنطقة المركزية، إلى أنه تم الانتهاء من الورقة العلمية الخاصة بالكشف العلمي الجديد، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي سيتم في غضون شهر من الآن بعد الانتهاء من الإجراءات المتبعة.