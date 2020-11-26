شاهد: منى السابر والدة حلا الترك تتصدر تريند غوغل

تصدرت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، تريند محرك البحث "غوغل"، بعد مشاركتها مجموعة من الصور بلوك جديد، معلقةً عليها "لا اقبل أقل مما أستحق".

وطلبت منى السابر، من جمهورها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، باختيار اللوك التي تبدو فيه أجمل.

وأثارت منى السابر، إعجاب العديد جمهورها، ومن التعليقات الإيجابية التي لاقتها: "كنت حارمتينا من كل هذا الجمال وها الطاقة الحلوة والإيجابية، برافو عليك والله انا كإمرأة بشوف حالي فيك، كل ما واجهت شي صعب في الحياة أتذكر صلابتك وقوتك وصبرك، أنصحك تألفي كتاب وسميه باسمك كتاب اسمه (كيف تكونين منى السابر)".

ولكن من جانب آخر انتقد البعض خلع منى السابر للحجاب، فقالت إحدى متابعاتها: "والله لساتني مصدومة ما بعرف كيف قررتي تكوني هيك، كنتي محجبة ومستورة ما شاء الله والكل ايحبك ومنورة، وهلا بعد هالعمر نزعتي الحجاب ورايحة شوي شوي في طريق التبرج بعد شي سنة من هلا تحطي صور بالمايوه". وفق"ليالينا".

وردت منى السابر على هذا التعليق قائلة: "انتي شو خصك أحط صوري بالمايوه أو أشيل حجابي ليكون انتي اللي تتحاسبين عني ولا شنو بالظبط".

وقارن البعض بين منى السابر وبين زوجة طليقها دنيا بطمة، حيث قالت إحدى المعلقات: "والله كلشي بيليق عليك أنتي أحلى بكتير من بطمة أحلى وأجمل وأرق، الله يحفظك وخليك دايما بخير"، بينما شببها البعض بابتسام بطمة، شقيقة دنيا بطمة، بالإطلالة الأخيرة والماكياج الذي ظهرت به.

وفي سياق آخر، كانت قد تحدثت منى السابر عن علاقتها السيئة بابنتها حلا الترك، من خلال أحد حساباتها على السوشيال ميديا، مشيرةً إلى عقوق ابنتها لها.