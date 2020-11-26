محمد رمضان يخرج عن صمته: أنا ليست جهة أمنية

علق الفنان المصري محمد رمضان، على قضية صورته مع المطرب الإسرائيلي، بعد صمت طويل، قائلاً: " أنه ليس جهة أمنية حتى يطلب بطاقة هوية أو جواز سفر من أي شخص يرغب في التقاط صورة تذكارية معه".

وأشار الفنان رمضان، خلال حواره مع موقع "في الفن"، إلى أنه يتلقط العديد من الصور يوميا مع المعجبين والمعجبات في جميع الدول.

ولفت رمضان، إلى أن صورته مع المطرب الإسرائيلي، أن التقاط الصورة حدث بالصدفة أثناء تواجده في حفل بالإمارات العربية، وهو لم يقصد ذلك، مشددًا على أنه لم يكن على معرفة مسبقة بهوية هؤلاء الأشخاص.

واتهم رمضان، نجوم الفن بتعرضهم لمثل ذلك الموقف، مطالباً جمهوره بالعودة إلى "غوغل" وتصفح ذلك المشاهد الذي يقصدها.

ونفى رمضان لجوءه لمثل هذه الخطوة لاستفزاز قاعدته الشعبية، مؤكداً بأن ذلك شاذ وغير منطقي . وفق "مزمز".

وكان ذلك أول تعليق للفنان محمد رمضان، في تصريح صحفي، على الأزمة التي أثارها في الفترة الأخيرة بعد ظهوره في صور مع عدد من الفنانين والرياضيين الإسرائيليين في حفل أقيم في دبي.