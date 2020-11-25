تراند اليوم : رول فاهيتا الدجاج

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نقدم لكِ عزيزتي من طبق اليوم طريقة سهلة لإعداد رول فاهيتا الدجاج
المقادير:
ملعقتان زيت زيتون.. بصل مقطع مكعبات.. فص ثوم مفروم ناعم.. نصف ملعقة تاكو توابل.. ملعقة عصير الليمون.. قليل سكر بني.. 2 كوب دجاج شرائح ومقطع.. كوب جبن مكسيكي .. 12 رقائق تورتيلا
الطريقة:
بمقلاه كبيرة على نار متوسطة سخني زيت الزيتون واضيفي الفلفل والبصل ويطهى حتى تصبح الخضار لينة اضيفي الثوم وتاكو التوابل ويطهى لدقيقه واضيفي عصير الليمون والسكر البني واضيفي الدجاج ويحرك المزيج وارفعي المقلاه .. يرش الجبن على خبز التورتيلا واضيفي الدجاج وتلف ويوضع بالفرن ليصبح هش او يكتسب اللون ويقدم مع الصلصة او القشطة الحامضة