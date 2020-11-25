تراند اليوم : كيف تظهرى جمالك دون الحاجة إلى مكياج ؟

من المعروف أن المرأة تعتمد بشكل كبير على المكياج لإخفاء عيوب البشرة، ولزيادة الثقة بالنفس، أمام الناس وأمام زوجها، فهي تعتبره شيء هامٌ لا تستطيع الإستغناء عنه، مع أن الكثيرات يحاولن التوقف أو التخفيف من وضع المكياج.

نقدم لكِ سيدتي نصائح كي تظهري جمالك دون الحاجة إلى مكياج .

- اغسلي وجهك بعنايةٍ وكلياً للتخلص من آخر آثار للمكياج من وجهك وللحصول على جلدك نظّيفاً ومتوهّجاً، وجهك سيبدو أنعم بدون ماكياج، وفي الحقيقة، يفضّل العديد من الرجال هذه النظرة.



- استعملي قلم ترطيب الشفاه أو الملمع بدلاً من أحمر الشفاه إذا كنت لا تستطيعين البقاء وشفاهك تبدو عارية، تأكّدي بأنّه شفاف لإضافة لمعة قليلة بدون صبغ الشفاه كثيراً.



- افركي عظام خدّك إذا كنت تبدين شاحبة، لكن لا تؤذي نفسك، الضغط سيظهر لوناً وردياً طبيعياً ويجلب بعض اللون الزهري إلى وجهك.



- لا ترفعي شعرك بل أسدليه حول وجهك لإضافة الظلال إلى وجهك، بدون مكياج ومع أسلوب شعرٍ حادٍ يمكن أن يجعل مظهرك يبدو قاسياً.



- ابتسمي فالابتسامة تضيف البريق إلى عيونك، وتجعل شفاهك تبدو جميلةً أكثر.



إذا كنت تستعملين المكياج كعكّازٍ، تخلّصي منه وتحرري بقية اليوم، نعم يمكنك أن تقومي بذلك!

